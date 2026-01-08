  1. В Украине

СБУ задержала 52-летнюю безработную жительницу Одессы, которая корректировала удары по городу

21:32, 8 января 2026
В Одессе разоблачили 52-летнюю агентку ГРУ, которая маскировала разведку под выгул собак и поддерживала агрессию РФ.
СБУ задержала 52-летнюю безработную жительницу Одессы, которая корректировала удары по городу
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Одессе подозреваемую, которая занималась корректировкой воздушных ударов по городу и публично поддерживала агрессию РФ в социальных сетях.

Как сообщили в Главном управлении внутренней безопасности СБУ, среди объектов, координаты которых собирала женщина, были подразделения украинской спецслужбы, задействованные в выполнении боевых задач на южном направлении.

По данным следствия, агентом оказалась 52-летняя безработная жительница Одессы, которую враг завербовал через знакомого, проживающего на территории России и сотрудничающего с российской разведкой.

«Чтобы отследить координаты для воздушного нападения, агент обходила местность и отмечала на гугл-картах расположение объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники. Для конспирации фигурантка притворялась, что выгуливает собак, которых брала у своих знакомых. Также она регулярно меняла одежду и манеру поведения. Собранные разведданные в виде фото, видео и электронных геолокаций она мессенджером передавала куратору», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали ее «на горячем» во время доразведки вблизи режимного объекта. Во время обыска у женщины изъяли смартфон с подготовленным агентурным отчетом для ГРУ РФ.

Кроме того, на телефоне задержанной обнаружили сообщения в Telegram, в которых она оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 2 ст. 436 — оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины;
  • ч. 1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан.

В настоящее время женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

