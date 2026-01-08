Переведення в іншу частину: Міноборони оновило сервіс перевірки на Армія+

Військовослужбовці зможуть перевірити можливість зміни місця служби за допомогою оновленого тесту на платформі Армія+.

На платформі «Армія+» оновили онлайн-тест, який дозволяє військовослужбовцям заздалегідь дізнатися, чи мають вони можливість змінити місце служби ще до подання рапорту.

Як повідомили у Міністерстві оборони, сервіс працює з урахуванням чинних правил і охоплює як переведення між підрозділами Збройних Сил України та Національної гвардії, так і міжвідомчі переміщення між ЗСУ та НГУ.

За словами представників відомства, тест допомагає оцінити реальні шанси на переведення, виявити можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій ще до початку офіційної процедури.

Щоб отримати результат, військовому достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, система підкаже наступні кроки. У разі відмови — пояснить причини, які унеможливлюють зміну місця служби.

В оборонному відомстві зазначають, що оновлений тест дозволяє уникнути зайвого подання рапортів, які не можуть бути погоджені, та надає персоналізовані рекомендації для кожної ситуації.

Пройти тест можна на сайті «Армія+» у розділі корисних матеріалів щодо зміни місця служби. Також разом із тестом платформа оновила відеоінструкції, які покроково пояснюють процедуру подання рапорту та допомагають уникнути типових помилок у документах.

