  1. В Україні

Переведення в іншу частину: Міноборони оновило сервіс перевірки на Армія+

21:00, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військовослужбовці зможуть перевірити можливість зміни місця служби за допомогою оновленого тесту на платформі Армія+.
Переведення в іншу частину: Міноборони оновило сервіс перевірки на Армія+
Фото: Армія+
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На платформі «Армія+» оновили онлайн-тест, який дозволяє військовослужбовцям заздалегідь дізнатися, чи мають вони можливість змінити місце служби ще до подання рапорту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Міністерстві оборони, сервіс працює з урахуванням чинних правил і охоплює як переведення між підрозділами Збройних Сил України та Національної гвардії, так і міжвідомчі переміщення між ЗСУ та НГУ.

За словами представників відомства, тест допомагає оцінити реальні шанси на переведення, виявити можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій ще до початку офіційної процедури.

Щоб отримати результат, військовому достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, система підкаже наступні кроки. У разі відмови — пояснить причини, які унеможливлюють зміну місця служби.

В оборонному відомстві зазначають, що оновлений тест дозволяє уникнути зайвого подання рапортів, які не можуть бути погоджені, та надає персоналізовані рекомендації для кожної ситуації.

Пройти тест можна на сайті «Армія+» у розділі корисних матеріалів щодо зміни місця служби. Також разом із тестом платформа оновила відеоінструкції, які покроково пояснюють процедуру подання рапорту та допомагають уникнути типових помилок у документах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Нацгвардія ЗСУ Міноборони Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]