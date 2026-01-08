Перевод в другую часть: Минобороны обновило сервис проверки на Армия+

Военнослужащие смогут проверить возможность смены места службы с помощью обновленного теста на платформе Армия+.

Фото: Армия+

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На платформе «Армия+» обновили онлайн-тест, который позволяет военнослужащим заранее узнать, имеют ли они возможность сменить место службы еще до подачи рапорта.

Как сообщили в Министерстве обороны, сервис работает с учетом действующих правил и охватывает как переводы между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, так и межведомственные перемещения между ВСУ и НГУ.

По словам представителей ведомства, тест помогает оценить реальные шансы на перевод, выявить возможные ограничения и понять дальнейший алгоритм действий еще до начала официальной процедуры.

Чтобы получить результат, военному достаточно ответить на несколько простых вопросов. Если перевод возможен, система подскажет следующие шаги. В случае отказа — объяснит причины, которые делают невозможным изменение места службы.

В оборонном ведомстве отмечают, что обновленный тест позволяет избежать лишней подачи рапортов, которые не могут быть согласованы, и дает персонализированные рекомендации для каждой ситуации.

Пройти тест можно на сайте «Армия+» в разделе полезных материалов по смене места службы. Также вместе с тестом платформа обновила видеоинструкции, которые пошагово объясняют процедуру подачи рапорта и помогают избежать типичных ошибок в документах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.