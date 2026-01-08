  1. В Україні

Як і куди поскаржитися на поганий мобільний звʼязок та інтернет

22:36, 8 січня 2026
Як швидко поскаржитися на поганий мобільний зв'язок або інтернет за допомогою застосунку Дія.
У застосунку Дія існує можливість швидко повідомити про проблеми з мобільним звʼязком або інтернетом. Сервіс дозволяє за кілька кліків зафіксувати перебої, щоб відповідні служби могли оперативніше реагувати.

Щоб надіслати повідомлення, користувачам потрібно відкрити застосунок, на головному екрані обрати сервіс «Відсутній звʼязок», надати одноразовий доступ до геолокації, вказати оператора та тип проблеми — відсутній інтернет, дзвінки або все разом. Також можна зазначити, де саме виникла несправність — у приміщенні чи на вулиці, і чи повʼязана вона з вимкненням світла.

Якщо інтернету немає, заявка збережеться в застосунку та буде надіслана автоматично після відновлення звʼязку.

Дія відключення світла телефон

