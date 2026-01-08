Как и куда пожаловаться на плохую мобильную связь и интернет

Как быстро пожаловаться на плохую мобильную связь или интернет с помощью приложения Дия.

В приложении Дия существует возможность быстро сообщить о проблемах с мобильной связью или интернетом. Сервис позволяет за несколько кликов зафиксировать перебои, чтобы соответствующие службы могли оперативнее реагировать.

Чтобы отправить сообщение, пользователям нужно открыть приложение, на главном экране выбрать сервис «Отсутствует связь», предоставить одноразовый доступ к геолокации, указать оператора и тип проблемы — отсутствует интернет, звонки или все вместе. Также можно указать, где именно возникла неисправность — в помещении или на улице, и связана ли она с отключением электроэнергии.

Если интернета нет, заявка сохранится в приложении и будет отправлена автоматически после восстановления связи.

