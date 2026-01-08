Суд у Катарі запровадив суворі правила використання ШІ в судовому процесі

Нова директива прямо покладає на адвокатів відповідальність за точність, коректність і доброчесність усіх поданих до суду матеріалів.

Катарський міжнародний суд і центр з вирішення спорів (QICDRC) ухвалив Процедурну директиву, яка регламентує дисципліноване використання інструментів штучного інтелекту. Вимоги є обов’язковими для сторін процесу та їхніх юридичних представників під час участі в провадженнях у Суді та Регуляторному трибуналі, пише Thepeninsula.

Процедурну директиву № (1) від 2026 року видано в межах посилення контролю за всіма документами та процесуальними матеріалами, що подаються до суду. Документ регулює порядок посилання на правові джерела та зобов’язує адвокатів здійснювати повну перевірку й підтвердження точності всіх використаних джерел перед їх поданням до суду, особливо у випадках застосування ШІ-інструментів.

У суді зазначили, що ця ініціатива спрямована на збереження довіри сторін до судової системи та на дотримання принципу процесуальної законності, який є наріжним каменем правосуддя і фундаментальною гарантією права на судовий захист.

У QICDRC також пояснили, що ухваленню директиви передувало рішення суду першої інстанції у справі № [2025] QIC (E) 3. У цьому рішенні суд дійшов висновку, що правові аргументи представника відповідача, які ґрунтувалися на нібито існуючих судових прецедентах, згодом визнаних вигаданими, не були ані випадковою помилкою в дослідженні, ані поодинокою професійною похибкою.

На думку суду, такі дії свідчили про порушення обов’язку відвертості та прозорості перед судом і були спрямовані на введення суду в оману шляхом посилання на неіснуючі правові джерела. У результаті суд визнав, що така поведінка виходить за межі професійної недбалості та становить умисне порушення, яке підриває доброчесність і перешкоджає належному здійсненню правосуддя.

У QICDRC наголосили, що це рішення стало судовим прецедентом — першим у регіоні Близького Сходу та Північної Африки — і привернуло значну міжнародну увагу через порушені в ньому питання використання ШІ в юридичній практиці. Суд також проаналізував порівняльну судову практику, зокрема рішення судів Англії та Уельсу, США, Канади й Австралії.

У суді визнали, що зростаюче використання ШІ в юридичній діяльності є реальністю сучасного професійного середовища та може бути корисним, якщо сприяє зменшенню витрат і підвищенню ефективності. Водночас це допустимо лише за умови дотримання стандартів професійної доброчесності, етики та вимог закону.

Нова директива прямо покладає на адвокатів відповідальність за точність, коректність і доброчесність усіх поданих до суду матеріалів. Вони зобов’язані перевіряти всю інформацію, забезпечувати правильність правових аргументів і підтверджувати, що жоден документ не містить помилок, викривлень або обману.

