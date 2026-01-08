Суд в Катаре ввел строгие правила использования ИИ в судебном процессе

Новая директива прямо возлагает на адвокатов ответственность за точность, корректность и добросовестность всех представляемых в суд материалов.

Фото: licdn.com

Катарский международный суд и центр по разрешению споров (QICDRC) принял Процедурную директиву, которая регламентирует дисциплинированное использование инструментов искусственного интеллекта. Требования являются обязательными для сторон процесса и их юридических представителей при участии в производствах в Суде и Регуляторном трибунале, пишет Thepeninsula.

Процедурная директива № (1) от 2026 года издана в рамках усиления контроля за всеми документами и процессуальными материалами, подаваемыми в суд. Документ регулирует порядок ссылок на правовые источники и обязывает адвокатов осуществлять полную проверку и подтверждение точности всех использованных источников перед их подачей в суд, особенно в случаях применения ИИ-инструментов.

В суде отметили, что эта инициатива направлена на сохранение доверия сторон к судебной системе и соблюдение принципа процессуальной законности, который является краеугольным камнем правосудия и фундаментальной гарантией права на судебную защиту.

В QICDRC также пояснили, что принятию директивы предшествовало решение суда первой инстанции по делу № [2025] QIC (E) 3. В этом решении суд пришел к выводу, что правовые аргументы представителя ответчика, основанные на якобы существующих судебных прецедентах, которые впоследствии были признаны вымышленными, не являлись ни случайной ошибкой в исследовании, ни единичной профессиональной оплошностью.

По мнению суда, такие действия свидетельствовали о нарушении обязанности откровенности и прозрачности перед судом и были направлены на введение суда в заблуждение путем ссылок на несуществующие правовые источники. В результате суд признал, что такое поведение выходит за пределы профессиональной небрежности и представляет собой умышленное нарушение, подрывающее добросовестность и препятствующее надлежащему осуществлению правосудия.

В QICDRC подчеркнули, что это решение стало судебным прецедентом — первым в регионе Ближнего Востока и Северной Африки — и привлекло значительное международное внимание из-за затронутых в нем вопросов использования ИИ в юридической практике. Суд также проанализировал сравнительную судебную практику, в частности решения судов Англии и Уэльса, США, Канады и Австралии.

В суде признали, что растущее использование ИИ в юридической деятельности является реальностью современной профессиональной среды и может быть полезным, если способствует снижению затрат и повышению эффективности. В то же время это допустимо лишь при условии соблюдения стандартов профессиональной добросовестности, этики и требований закона.

Новая директива прямо возлагает на адвокатов ответственность за точность, корректность и добросовестность всех материалов, подаваемых в суд. Они обязаны проверять всю информацию, обеспечивать правильность правовых аргументов и подтверждать, что ни один документ не содержит ошибок, искажений или обмана.

