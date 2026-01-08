  1. В мире

Суд в Катаре ввел строгие правила использования ИИ в судебном процессе

21:42, 8 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новая директива прямо возлагает на адвокатов ответственность за точность, корректность и добросовестность всех представляемых в суд материалов.
Суд в Катаре ввел строгие правила использования ИИ в судебном процессе
Фото: licdn.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Катарский международный суд и центр по разрешению споров (QICDRC) принял Процедурную директиву, которая регламентирует дисциплинированное использование инструментов искусственного интеллекта. Требования являются обязательными для сторон процесса и их юридических представителей при участии в производствах в Суде и Регуляторном трибунале, пишет Thepeninsula.

Процедурная директива № (1) от 2026 года издана в рамках усиления контроля за всеми документами и процессуальными материалами, подаваемыми в суд. Документ регулирует порядок ссылок на правовые источники и обязывает адвокатов осуществлять полную проверку и подтверждение точности всех использованных источников перед их подачей в суд, особенно в случаях применения ИИ-инструментов.

В суде отметили, что эта инициатива направлена на сохранение доверия сторон к судебной системе и соблюдение принципа процессуальной законности, который является краеугольным камнем правосудия и фундаментальной гарантией права на судебную защиту.

В QICDRC также пояснили, что принятию директивы предшествовало решение суда первой инстанции по делу № [2025] QIC (E) 3. В этом решении суд пришел к выводу, что правовые аргументы представителя ответчика, основанные на якобы существующих судебных прецедентах, которые впоследствии были признаны вымышленными, не являлись ни случайной ошибкой в исследовании, ни единичной профессиональной оплошностью.

По мнению суда, такие действия свидетельствовали о нарушении обязанности откровенности и прозрачности перед судом и были направлены на введение суда в заблуждение путем ссылок на несуществующие правовые источники. В результате суд признал, что такое поведение выходит за пределы профессиональной небрежности и представляет собой умышленное нарушение, подрывающее добросовестность и препятствующее надлежащему осуществлению правосудия.

В QICDRC подчеркнули, что это решение стало судебным прецедентом — первым в регионе Ближнего Востока и Северной Африки — и привлекло значительное международное внимание из-за затронутых в нем вопросов использования ИИ в юридической практике. Суд также проанализировал сравнительную судебную практику, в частности решения судов Англии и Уэльса, США, Канады и Австралии.

В суде признали, что растущее использование ИИ в юридической деятельности является реальностью современной профессиональной среды и может быть полезным, если способствует снижению затрат и повышению эффективности. В то же время это допустимо лишь при условии соблюдения стандартов профессиональной добросовестности, этики и требований закона.

Новая директива прямо возлагает на адвокатов ответственность за точность, корректность и добросовестность всех материалов, подаваемых в суд. Они обязаны проверять всю информацию, обеспечивать правильность правовых аргументов и подтверждать, что ни один документ не содержит ошибок, искажений или обмана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

В Украине упростят аукционы для альтернативной энергетики: Комитет рекомендует принять закон

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон, который упрощает правила для производителей электроэнергии из альтернативных источников.

КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

Минимальная зарплата учителей может вырасти до 30 тысяч грн с 2026 года

Законопроекты предусматривают увеличение заработных плат педагогов и сотрудников детских садов.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]