  1. В Україні

В УЗ розповіли, що пасажири найчастіше губили в поїздах у 2025 році

22:18, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серед знахідок були не лише навушники та телефони, а й вельми незвичайні предмети — від шаблі до сигналу про сходження лавини.
В УЗ розповіли, що пасажири найчастіше губили в поїздах у 2025 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В «Укрзалізниці» підбили підсумки щодо загублених речей у поїздах за 2025 рік. За даними компанії, протягом року зафіксували 20 861 звернення від пасажирів щодо втрачених речей — це на 21,6% більше, ніж роком раніше.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найчастіше пасажири залишали у вагонах бездротові навушники (зазвичай один), мобільні телефони та зарядні пристрої, ключі, окуляри й прикраси, а також елементи одягу. У компанії жартують, що інколи після поїздки люди виходять із вагона впевненими, що нічого не забули, але згодом з’ясовується, що десь «загубився» навіть черевик у сусіда по вагону.

Окремо в «Укрзалізниці» відзначили, що 522 рази залізничники повертали дітям загублені іграшки — від плюшевих зайчиків до вигаданих персонажів.

Серед найнезвичніших знахідок 2025 року — шабля, квітка у горщику, переносний холодильник, фен, а також сигнал про сходження лавини. Пасажири також нерідко губили речі своїх домашніх улюбленців: мисочки, комбінезони та нашийники з підсвіткою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]