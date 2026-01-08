В УЗ розповіли, що пасажири найчастіше губили в поїздах у 2025 році

Серед знахідок були не лише навушники та телефони, а й вельми незвичайні предмети — від шаблі до сигналу про сходження лавини.

В «Укрзалізниці» підбили підсумки щодо загублених речей у поїздах за 2025 рік. За даними компанії, протягом року зафіксували 20 861 звернення від пасажирів щодо втрачених речей — це на 21,6% більше, ніж роком раніше.

Найчастіше пасажири залишали у вагонах бездротові навушники (зазвичай один), мобільні телефони та зарядні пристрої, ключі, окуляри й прикраси, а також елементи одягу. У компанії жартують, що інколи після поїздки люди виходять із вагона впевненими, що нічого не забули, але згодом з’ясовується, що десь «загубився» навіть черевик у сусіда по вагону.

Окремо в «Укрзалізниці» відзначили, що 522 рази залізничники повертали дітям загублені іграшки — від плюшевих зайчиків до вигаданих персонажів.

Серед найнезвичніших знахідок 2025 року — шабля, квітка у горщику, переносний холодильник, фен, а також сигнал про сходження лавини. Пасажири також нерідко губили речі своїх домашніх улюбленців: мисочки, комбінезони та нашийники з підсвіткою.

