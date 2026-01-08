В УЗ рассказали, что пассажиры чаще всего теряли в поездах в 2025 году

Среди находок были не только наушники и телефоны, но и весьма необычные предметы — от сабли до сигнала о сходе лавины.

В «Укрзализнице» подвели итоги по утерянным вещам в поездах за 2025 год. По данным компании, в течение года было зафиксировано 20 861 обращение от пассажиров по поводу утраченных вещей — это на 21,6% больше, чем годом ранее.

Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах беспроводные наушники (обычно один), мобильные телефоны и зарядные устройства, ключи, очки и украшения, а также элементы одежды. В компании шутят, что иногда после поездки люди выходят из вагона, будучи уверенными, что ничего не забыли, но позже выясняется, что где-то «потерялся» даже ботинок у соседа по вагону.

Отдельно в «Укрзализнице» отметили, что 522 раза железнодорожники возвращали детям потерянные игрушки — от плюшевых зайчиков до вымышленных персонажей.

Среди самых необычных находок 2025 года — сабля, цветок в горшке, переносной холодильник, фен, а также сигнал о сходе лавины. Пассажиры также нередко теряли вещи своих домашних питомцев: миски, комбинезоны и ошейники с подсветкой.

