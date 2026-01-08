У супермаркеті Києва чоловік налякав відвідувачів муляжем автомата — фото
У Києві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 46-річного чоловіка, який ходив по супермаркету з муляжем автомата та лякав відвідувачів і персонал. Про це повідомили в поліції столиці.
Повідомлення про інцидент надійшло до Дніпровського управління поліції від адміністраторки магазину. За її словами, один із покупців пересувався торговельною залою з автоматом на плечі та не реагував на зауваження охорони.
Правоохоронці згодом виявили, що предмет, який мав при собі чоловік, є муляжем, хоча він і не на жарт налякав відвідувачів та персонал.
Поліцейські вилучили макет зброї та склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство. Адміністративні матеріали направлено до суду.
