У супермаркеті Києва чоловік налякав відвідувачів муляжем автомата — фото

Поліцейські з’ясували, що автомат є муляжем, але відносно чоловіка склали адміністративний протокол.

У Києві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 46-річного чоловіка, який ходив по супермаркету з муляжем автомата та лякав відвідувачів і персонал. Про це повідомили в поліції столиці.

Повідомлення про інцидент надійшло до Дніпровського управління поліції від адміністраторки магазину. За її словами, один із покупців пересувався торговельною залою з автоматом на плечі та не реагував на зауваження охорони.

Правоохоронці згодом виявили, що предмет, який мав при собі чоловік, є муляжем, хоча він і не на жарт налякав відвідувачів та персонал.

Поліцейські вилучили макет зброї та склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство. Адміністративні матеріали направлено до суду.

