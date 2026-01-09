Мільйон гривень за контрактом 18-24: чи мають право на виплату іноземці, які змінили громадянство

Навіть після набуття громадянства виплата залишається недоступною для окремої категорії військових.

Програма «Контракт 18–24» передбачає одноразову грошову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень для військовослужбовців віком від 18 до 24 років, які уклали контракт у період дії воєнного стану.

Одне з найпоширеніших запитань стосується військових, які прийшли захищати Україну з-за кордону: чи мають право на цю виплату іноземці, які згодом набули громадянство України.

У Рівненському обласному ТЦК пояснили, що передбачає чинне законодавство і де виникає ключова правова колізія.

Хто має право на виплату?

Згідно з Постановою КМУ №153 від 11 лютого 2025 року, одноразову винагороду в розмірі 1 мільйон гривень отримують військові, які відповідають наступним критеріям:

Вік: контракт укладено у віці до 25 років.

Початок служби: після 24 лютого 2022 року.

Вид служби: контрактники (мобілізовані також мають право за певних умов).

Досвід: підтверджена участь у бойових діях понад 6 місяців.

Головна колізія: іноземці та громадянство

У тексті постанови зазначено, що право на виплату мають громадяни України.

Проєкт «18–24» спрямований на залучення саме української молоді до війська.

Це означає, що військові, які були іноземцями на момент прийняття на службу, не мають права на цю виплату. Навіть якщо вони:

1. Згодом набули громадянство України.

2. Відповідають усім іншим критеріям (вік, термін бойових дій тощо).

