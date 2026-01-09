  1. В Украине

Миллион гривен по контракту 18–24: имеют ли право на выплату иностранцы, которые сменили гражданство

14:47, 9 января 2026
Даже после приобретения гражданства выплата остается недоступной для отдельной категории военнослужащих.
Программа «Контракт 18–24» предусматривает одноразовое денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен для военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, которые заключили контракт в период действия военного положения.

Один из самых распространенных вопросов касается военнослужащих, которые пришли защищать Украину из-за границы: имеют ли право на эту выплату иностранцы, которые впоследствии приобрели гражданство Украины.

В Ровенском областном ТЦК разъяснили, что предусматривает действующее законодательство и где возникает ключевая правовая коллизия.

Кто имеет право на выплату?

Согласно Постановлению КМУ №153 от 11 февраля 2025 года, одноразовое вознаграждение в размере 1 миллион гривен получают военнослужащие, которые соответствуют следующим критериям:

Возраст: контракт заключен в возрасте до 25 лет.

Начало службы: после 24 февраля 2022 года.

Вид службы: контрактники (мобилизованные также имеют право при определенных условиях).

Опыт: подтвержденное участие в боевых действиях более 6 месяцев.

Главная коллизия: иностранцы и гражданство

В тексте постановления указано, что право на выплату имеют граждане Украины.

Проект «18–24» направлен на привлечение именно украинсокй молодежи в войска.

Это означает, что военнослужащие, которые были иностранцами на момент принятия на службу, не имеют права на эту выплату. Даже если они:

1. Впоследствии приобрели гражданство Украины.

2. Соответствуют всем другим критериям (возраст, срок боевых действий и т.д.).

военные армия гражданство иностранец контракт военнослужащие контрактник ТЦК выплаты военным

