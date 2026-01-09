Миллион гривен по контракту 18–24: имеют ли право на выплату иностранцы, которые сменили гражданство
Программа «Контракт 18–24» предусматривает одноразовое денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен для военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, которые заключили контракт в период действия военного положения.
Один из самых распространенных вопросов касается военнослужащих, которые пришли защищать Украину из-за границы: имеют ли право на эту выплату иностранцы, которые впоследствии приобрели гражданство Украины.
В Ровенском областном ТЦК разъяснили, что предусматривает действующее законодательство и где возникает ключевая правовая коллизия.
Кто имеет право на выплату?
Согласно Постановлению КМУ №153 от 11 февраля 2025 года, одноразовое вознаграждение в размере 1 миллион гривен получают военнослужащие, которые соответствуют следующим критериям:
Возраст: контракт заключен в возрасте до 25 лет.
Начало службы: после 24 февраля 2022 года.
Вид службы: контрактники (мобилизованные также имеют право при определенных условиях).
Опыт: подтвержденное участие в боевых действиях более 6 месяцев.
Главная коллизия: иностранцы и гражданство
В тексте постановления указано, что право на выплату имеют граждане Украины.
Проект «18–24» направлен на привлечение именно украинсокй молодежи в войска.
Это означает, что военнослужащие, которые были иностранцами на момент принятия на службу, не имеют права на эту выплату. Даже если они:
1. Впоследствии приобрели гражданство Украины.
2. Соответствуют всем другим критериям (возраст, срок боевых действий и т.д.).
