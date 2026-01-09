СБУ показала уламки балістичної ракети «Орєшнік», якою РФ вдарила по Львівщині, фото

СБУ продемонструвала уламки «Орєшніка», яким рф атакувала Львівщину.

Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою війська РФ завдали удару по Львівській області в ніч з 8 на 9 січня. Про це повідомили в Служба безпеки України.

За попередніми даними, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орєшнік». Серед знайдених фрагментів:

блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

Наразі всі вилучені уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України слідчі СБУ кваліфікують як воєнний злочин з боку Російської Федерації.

