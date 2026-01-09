  1. В Україні

СБУ показала уламки балістичної ракети «Орєшнік», якою РФ вдарила по Львівщині, фото

14:16, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СБУ продемонструвала уламки «Орєшніка», яким рф атакувала Львівщину.
СБУ показала уламки балістичної ракети «Орєшнік», якою РФ вдарила по Львівщині, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою війська РФ завдали удару по Львівській області в ніч з 8 на 9 січня. Про це повідомили в Служба безпеки України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За попередніми даними, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орєшнік». Серед знайдених фрагментів:

  • блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);
  • запчастини з двигунної установки;
  • фрагменти механізму орієнтації;
  • сопла з платформи блоку розведення тощо.

Наразі всі вилучені уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України слідчі СБУ кваліфікують як воєнний злочин з боку Російської Федерації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Львів війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]