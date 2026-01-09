СБУ показала уламки балістичної ракети «Орєшнік», якою РФ вдарила по Львівщині, фото
14:16, 9 січня 2026
СБУ продемонструвала уламки «Орєшніка», яким рф атакувала Львівщину.
Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою війська РФ завдали удару по Львівській області в ніч з 8 на 9 січня. Про це повідомили в Служба безпеки України.
За попередніми даними, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орєшнік». Серед знайдених фрагментів:
- блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);
- запчастини з двигунної установки;
- фрагменти механізму орієнтації;
- сопла з платформи блоку розведення тощо.
Наразі всі вилучені уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи.
Застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України слідчі СБУ кваліфікують як воєнний злочин з боку Російської Федерації.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.