У Рівному встановили двох неповнолітніх, які зняли відео під російську музику біля меморіалу загиблим військовим

15:29, 14 березня 2026
Поліція вирішує питання про притягнення батьків дівчат до адміністративної відповідальності.
У Рівному правоохоронці встановили двох неповнолітніх дівчат, які знімали відео під російськомовну музику на тлі портретів загиблих українських захисників на Майдані Незалежності. Про це повідомила в поліції Рівненської області.

Інцидент виявили 13 березня під час моніторингу соціальних мереж. В одному з телеграм-каналів правоохоронці побачили допис із відео, на якому двоє дівчат знімають ролик під російську музику біля меморіалу загиблим військовим.

Інформацію за цим фактом одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Інспектори ювенальної превенції Рівненського районного управління поліції спільно з працівниками відділу кримінального аналізу та служби освітньої безпеки встановили осіб, причетних до події. Ними виявилися 15-річна та 13-річна мешканки Рівного.

Наразі вирішується питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності.

поліція діти військові Рівне соцмережі

