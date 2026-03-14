В Ровно установили личности двух несовершеннолетних, снявших видео под русскую музыку возле мемориала погибшим военным

15:29, 14 марта 2026
Полиция решает вопрос о привлечении родителей девушек к административной ответственности.
В Ровно установили личности двух несовершеннолетних, снявших видео под русскую музыку возле мемориала погибшим военным
В Ровно правоохранители установили личности двух несовершеннолетних девушек, которые снимали видео под русскоязычную музыку на фоне портретов погибших украинских защитников на Майдане Независимости. Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Инцидент обнаружили 13 марта во время мониторинга социальных сетей. В одном из телеграм-каналов правоохранители увидели пост с видео, на котором две девушки снимают ролик под русскую музыку возле мемориала погибшим военным.

Информацию по данному факту сразу внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Инспекторы ювенальной превенции Ровенского районного управления полиции совместно с сотрудниками отдела криминального анализа и службы образовательной безопасности установили лиц, причастных к происшествию. Ими оказались 15-летняя и 13-летняя жительницы Ровно.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.

