СБУ показала обломки баллистической ракеты «Орешник», которой РФ ударила по Львовской области, фото

СБУ продемонстрировала обломки «Орешника», которым РФ атаковала Львовщину.

Служба безопасности Украины установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой войска РФ нанесли удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По предварительным данным, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу «Орешник». Среди найденных фрагментов:

блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты);

запчасти от двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и т. п.

В настоящее время все изъятые обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.

Применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины следователи СБУ квалифицируют как военное преступление со стороны Российской Федерации.

