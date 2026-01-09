СБУ показала обломки баллистической ракеты «Орешник», которой РФ ударила по Львовской области, фото
Служба безопасности Украины установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой войска РФ нанесли удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
По предварительным данным, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу «Орешник». Среди найденных фрагментов:
- блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты);
- запчасти от двигательной установки;
- фрагменты механизма ориентации;
- сопла с платформы блока разведения и т. п.
В настоящее время все изъятые обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.
Применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины следователи СБУ квалифицируют как военное преступление со стороны Российской Федерации.
