Зеленський відзначив українських добровольців державними нагородами

16:05, 14 березня 2026
Президент вручив нагороди воїнам Сил безпеки та оборони та родинам загиблих добровольців.
У День українського добровольця Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських військових та цивільних, а також передав посмертні нагороди родинам загиблих.

«Після нападу 2014 року й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році на захист нашої незалежності, нашої держави й нашого народу прийшли тисячі небайдужих – тисячі українських добровольців», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що добровольці своїм вибором та вірою в Україну допомогли мільйонам українців зберегти віру у перемогу та надію на захист своєї держави.

Він також вшанував пам’ять полеглих у війні, зазначивши, що їхній подвиг дозволяє Україні продовжувати жити та боротися за незалежність.

«Слава всім українським воїнам, вдячність усім українським добровольцям!» – додав глава держави.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

КАС ВС пояснив, що потрібно враховувати при виплаті одноразової грошової допомоги поліцейському через інвалідність

Колишній правоохоронець вимагав визнати незаконною відмову Нацполіції у виплаті допомоги після встановлення йому інвалідності.

Резерв+ показував порушення правил військового обліку: чому суд в Одесі визнав дії ТЦК незаконними

Суд встановив, що облікові дані у цифровій системі не відповідали дійсності.

Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

