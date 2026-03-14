Зеленський відзначив українських добровольців державними нагородами

Президент вручив нагороди воїнам Сил безпеки та оборони та родинам загиблих добровольців.

У День українського добровольця Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських військових та цивільних, а також передав посмертні нагороди родинам загиблих.

«Після нападу 2014 року й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році на захист нашої незалежності, нашої держави й нашого народу прийшли тисячі небайдужих – тисячі українських добровольців», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що добровольці своїм вибором та вірою в Україну допомогли мільйонам українців зберегти віру у перемогу та надію на захист своєї держави.

Він також вшанував пам’ять полеглих у війні, зазначивши, що їхній подвиг дозволяє Україні продовжувати жити та боротися за незалежність.

«Слава всім українським воїнам, вдячність усім українським добровольцям!» – додав глава держави.

