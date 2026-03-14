Зеленский наградил украинских добровольцев государственными наградами

Президент вручил награды военнослужащим Сил безопасности и обороны, а также семьям погибших добровольцев.

В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами украинских военных и гражданских лиц, а также вручил посмертные награды семьям погибших.

«После нападения 2014 года и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году на защиту нашей независимости, нашего государства и нашего народа пришли тысячи неравнодушных – тысячи украинских добровольцев», – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что добровольцы своим выбором и верой в Украину помогли миллионам украинцев сохранить веру в победу и надежду на защиту своего государства.

Он также почтил память павших в войне, отметив, что их подвиг позволяет Украине продолжать жить и бороться за независимость.

«Слава всем украинским воинам, благодарность всем украинским добровольцам!» – добавил глава государства.

