  1. В Україні

Податковий облік військових частин: які документи потрібно подати до ДПС

13:23, 14 березня 2026
Які документи має подати військова частина для взяття на податковий облік та зняття з нього.
Фото: n-region.org
Військові частини після реєстрації як суб’єкта господарювання повинні стати на облік у податковому органі за місцем своєї дислокації. Законодавство визначає чіткий перелік документів, які необхідно подати до контролюючого органу як для взяття на податковий облік, так і для зняття з нього у разі ліквідації або реорганізації. Про це нагадує Державна податкова служба.

Взяття військової частини на облік як платника податків

Згідно з пунктом 64.4 статті 64 Податкового кодексу України, військові частини зобов’язані стати на облік у контролюючому органі протягом 10 календарних днів після їх реєстрації як суб’єкта господарювання.

Облік здійснюється у податковому органі за місцем дислокації військової частини.

Відповідно до пункту 4.3 розділу IV Порядку обліку платників податків і зборів №1588, для взяття на облік військова частина повинна подати такі документи:

  • заяву за формою №1-ОПП;
  • завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах України;
  • копію документа центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

Якщо військова частина не здійснює господарської діяльності

У деяких випадках військова частина може не провадити господарську діяльність, але при цьому виступати платником податків або податковим агентом.

У такій ситуації замість свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта господарської діяльності подається підтвердний документ відповідного міністерства або центрального органу виконавчої влади, який має містити відомості про те, що:

  • військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства;
  • вона не здійснює господарської діяльності у розумінні Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України»;
  • не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії;
  • самостійно веде бухгалтерський облік;
  • утримує та/або сплачує податки і збори до бюджету із зазначенням їх видів.

Документи для зняття військової частини з податкового обліку

Порядок зняття військових частин з податкового обліку визначений пунктом 11.2 розділу XI Порядку №1588.

У разі ліквідації або реорганізації військова частина повинна подати до податкового органу за основним місцем обліку такі документи:

  • заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП;
  • копію розпорядчого документа (рішення власника або уповноваженого органу) про припинення діяльності;
  • копію розпорядчого документа про створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

податкова ДПС

