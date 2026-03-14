Налоговый учет воинских частей: какие документы нужно подать в ГНС

Какие документы должна подать воинская часть для постановки на налоговый учет и снятия с него.

Фото: n-region.org

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Воинские части после регистрации как субъекта хозяйствования должны стать на учет в налоговом органе по месту своей дислокации. Законодательство определяет четкий перечень документов, которые необходимо подать в контролирующий орган как для постановки на налоговый учет, так и для снятия с него в случае ликвидации или реорганизации. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Постановка воинской части на учет как плательщика налогов

Согласно пункту 64.4 статьи 64 Налогового кодекса Украины, воинские части обязаны стать на учет в контролирующем органе в течение 10 календарных дней после их регистрации как субъекта хозяйствования.

Учет осуществляется в налоговом органе по месту дислокации воинской части.

В соответствии с пунктом 4.3 раздела IV Порядка учета плательщиков налогов и сборов №1588, для постановки на учет воинская часть должна подать следующие документы:

заявление по форме №1-ОПП;

заверенную соответствующим органом копию свидетельства о регистрации воинской части как субъекта хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах Украины;

копию документа центрального органа исполнительной власти, подтверждающего присвоение кода по ЕДРПОУ.

Если воинская часть не осуществляет хозяйственную деятельность

В некоторых случаях воинская часть может не осуществлять хозяйственную деятельность, но при этом выступать плательщиком налогов или налоговым агентом.

В такой ситуации вместо свидетельства о регистрации как субъекта хозяйственной деятельности подается подтверждающий документ соответствующего министерства или центрального органа исполнительной власти, который должен содержать сведения о том, что:

воинская часть является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством;

она не осуществляет хозяйственную деятельность в понимании Закона Украины «О хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах Украины»;

не находится на обслуживании централизованной бухгалтерии;

самостоятельно ведет бухгалтерский учет;

удерживает и/или уплачивает налоги и сборы в бюджет с указанием их видов.

Документы для снятия воинской части с налогового учета

Порядок снятия воинских частей с налогового учета определен пунктом 11.2 раздела XI Порядка №1588.

В случае ликвидации или реорганизации воинская часть должна подать в налоговый орган по основному месту учета следующие документы:

заявление о ликвидации или реорганизации плательщика налогов по форме №8-ОПП;

копию распорядительного документа (решения собственника или уполномоченного органа) о прекращении деятельности;

копию распорядительного документа о создании комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.