  1. В Україні

Командир взводу приховував відсутність військових і оформлював їм виплати — на Кіровоградщині викрили схему

14:17, 14 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військовим нараховували грошове забезпечення та винагороду за нібито виконання завдань.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині правоохоронці викрили схему розкрадання коштів у військовій частині. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про підозру повідомлено колишньому командиру взводу технічного забезпечення та трьом військовослужбовцям.

Їм інкримінують зловживання службовим становищем, а також організацію й пособництво в ухиленні військовослужбовців від служби шляхом обману, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

За даними слідства, організатором був один із військовослужбовців, який до схеми залучив командира взводу та ще двох співслужбовців.

Командир взводу приховував фактичну відсутність військовослужбовців у частині. Він подавав рапорти з неправдивими відомостями про нібито їхнє перебування на службі та виконання завдань у районі ведення бойових дій. На підставі цих документів видавалися накази про виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди.

За версією слідства, з вересня 2023 року по березень 2025 року учасники схеми у такий спосіб незаконно отримали понад 620 000 гривень, які розподілили між собою.

Організатору та ще одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід ‒ тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 200 000 гривень. Іншим двом підозрюваним ‒ особисте зобов’язання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]