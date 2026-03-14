Командир взводу приховував відсутність військових і оформлював їм виплати — на Кіровоградщині викрили схему

Військовим нараховували грошове забезпечення та винагороду за нібито виконання завдань.

На Кіровоградщині правоохоронці викрили схему розкрадання коштів у військовій частині. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Про підозру повідомлено колишньому командиру взводу технічного забезпечення та трьом військовослужбовцям.

Їм інкримінують зловживання службовим становищем, а також організацію й пособництво в ухиленні військовослужбовців від служби шляхом обману, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

За даними слідства, організатором був один із військовослужбовців, який до схеми залучив командира взводу та ще двох співслужбовців.

Командир взводу приховував фактичну відсутність військовослужбовців у частині. Він подавав рапорти з неправдивими відомостями про нібито їхнє перебування на службі та виконання завдань у районі ведення бойових дій. На підставі цих документів видавалися накази про виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди.

За версією слідства, з вересня 2023 року по березень 2025 року учасники схеми у такий спосіб незаконно отримали понад 620 000 гривень, які розподілили між собою.

Організатору та ще одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід ‒ тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 200 000 гривень. Іншим двом підозрюваним ‒ особисте зобов’язання.

