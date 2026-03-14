Командир взвода скрывал отсутствие военных и оформлял им выплаты — в Кировоградской области разоблачили схему

Военнослужащим начисляли денежное обеспечение и вознаграждение за якобы выполнение задач.

В Кировоградской области правоохранители разоблачили схему хищения средств в воинской части. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

О подозрении сообщили бывшему командиру взвода технического обеспечения и трем военнослужащим.

Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, а также организацию и пособничество в уклонении военнослужащих от службы путем обмана, совершенные организованной группой в условиях военного положения (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

По данным следствия, организатором был один из военнослужащих, который привлек к схеме командира взвода и еще двух сослуживцев.

Командир взвода скрывал фактическое отсутствие военнослужащих в части. Он подавал рапорты с недостоверными сведениями об их якобы пребывании на службе и выполнении задач в районе ведения боевых действий. На основании этих документов издавались приказы о выплате денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения.

По версии следствия, с сентября 2023 года по март 2025 года участники схемы таким образом незаконно получили более 620 000 гривен, которые распределили между собой.

Организатору и еще одному подозреваемому суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 200 000 гривен. Другим двум подозреваемым — личное обязательство.

