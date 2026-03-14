  1. В Україні

Нещасний випадок на роботі: що робити працівнику і чому не можна приховувати травму

15:11, 14 березня 2026
Приховали нещасний випадок на роботі — можна втратити страхові виплати.
Управління інспекційної діяльності у Закарпатській області нагадує: подія, що сталася з працівником під час виконання трудових або посадових обов’язків і призвела до травмування чи погіршення здоров’я, вважається нещасним випадком на виробництві. Такі випадки підлягають обов’язковому розслідуванню та документальному оформленню.

Нещасним випадком на виробництві також може бути подія, що сталася з іншою особою під час виконання оплачуваної роботи в інтересах підприємства, установи, організації або фізичної особи-підприємця.

Що вважається нещасним випадком на виробництві

До таких подій належать, зокрема:

  • травмування працівника;
  • раптове погіршення стану здоров’я;
  • отруєння під час виконання роботи.

Наслідки таких випадків можуть бути різними — від тимчасової втрати працездатності до смерті працівника під час виконання трудових обов’язків.

Зокрема, йдеться про:

  • втрату працездатності, підтверджену листком непрацездатності;
  • переведення працівника на легшу роботу за медичним висновком;
  • смерть працівника під час виконання службових обов’язків.

Чому важливо повідомляти про нещасний випадок

У Держпраці наголошують, що кожен нещасний випадок на виробництві має бути розслідуваний спеціальною комісією. За результатами розслідування складається відповідний акт.

Саме цей документ, у разі підтвердження зв’язку події з виробництвом, є підставою для отримання потерпілим страхових виплат.

Якщо працівник звертається до медичного закладу після травмування, важливо обов’язково повідомити, що подія сталася під час виконання роботи.

У відомстві попереджають: замовчування нещасного випадку може ускладнити розслідування та встановлення зв’язку події з виробництвом. У деяких випадках працівнику доводиться доводити це навіть у судовому порядку.

Держпраці трудові відносини

