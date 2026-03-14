Нещасний випадок на роботі: що робити працівнику і чому не можна приховувати травму
Управління інспекційної діяльності у Закарпатській області нагадує: подія, що сталася з працівником під час виконання трудових або посадових обов’язків і призвела до травмування чи погіршення здоров’я, вважається нещасним випадком на виробництві. Такі випадки підлягають обов’язковому розслідуванню та документальному оформленню.
Нещасним випадком на виробництві також може бути подія, що сталася з іншою особою під час виконання оплачуваної роботи в інтересах підприємства, установи, організації або фізичної особи-підприємця.
Що вважається нещасним випадком на виробництві
До таких подій належать, зокрема:
- травмування працівника;
- раптове погіршення стану здоров’я;
- отруєння під час виконання роботи.
Наслідки таких випадків можуть бути різними — від тимчасової втрати працездатності до смерті працівника під час виконання трудових обов’язків.
Зокрема, йдеться про:
- втрату працездатності, підтверджену листком непрацездатності;
- переведення працівника на легшу роботу за медичним висновком;
- смерть працівника під час виконання службових обов’язків.
Чому важливо повідомляти про нещасний випадок
У Держпраці наголошують, що кожен нещасний випадок на виробництві має бути розслідуваний спеціальною комісією. За результатами розслідування складається відповідний акт.
Саме цей документ, у разі підтвердження зв’язку події з виробництвом, є підставою для отримання потерпілим страхових виплат.
Якщо працівник звертається до медичного закладу після травмування, важливо обов’язково повідомити, що подія сталася під час виконання роботи.
У відомстві попереджають: замовчування нещасного випадку може ускладнити розслідування та встановлення зв’язку події з виробництвом. У деяких випадках працівнику доводиться доводити це навіть у судовому порядку.
