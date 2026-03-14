Несчастный случай на работе: что делать работнику и почему нельзя скрывать травму
Управление инспекционной деятельности в Закарпатской области напоминает: событие, которое произошло с работником во время выполнения трудовых или должностных обязанностей и привело к травмированию или ухудшению состояния здоровья, считается несчастным случаем на производстве. Такие случаи подлежат обязательному расследованию и документальному оформлению.
Несчастным случаем на производстве также может быть событие, которое произошло с другим лицом во время выполнения оплачиваемой работы в интересах предприятия, учреждения, организации или физического лица-предпринимателя.
Что считается несчастным случаем на производстве
К таким событиям относятся, в частности:
- травмирование работника;
- внезапное ухудшение состояния здоровья;
- отравление во время выполнения работы.
Последствия таких случаев могут быть различными — от временной утраты трудоспособности до смерти работника во время выполнения трудовых обязанностей.
В частности, речь идет о:
- утрате трудоспособности, подтвержденной листком нетрудоспособности;
- переводе работника на более легкую работу по медицинскому заключению;
- смерти работника во время выполнения служебных обязанностей.
Почему важно сообщать о несчастном случае
В Гоструда подчеркивают, что каждый несчастный случай на производстве должен быть расследован специальной комиссией. По результатам расследования составляется соответствующий акт.
Именно этот документ, в случае подтверждения связи события с производством, является основанием для получения пострадавшим страховых выплат.
Если работник обращается в медицинское учреждение после травмирования, важно обязательно сообщить, что событие произошло во время выполнения работы.
В ведомстве предупреждают: замалчивание несчастного случая может осложнить расследование и установление связи события с производством. В некоторых случаях работнику приходится доказывать это даже в судебном порядке.
