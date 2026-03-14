Несчастный случай на работе: что делать работнику и почему нельзя скрывать травму

Скрыли несчастный случай на работе — можно потерять страховые выплаты.

Управление инспекционной деятельности в Закарпатской области напоминает: событие, которое произошло с работником во время выполнения трудовых или должностных обязанностей и привело к травмированию или ухудшению состояния здоровья, считается несчастным случаем на производстве. Такие случаи подлежат обязательному расследованию и документальному оформлению.

Несчастным случаем на производстве также может быть событие, которое произошло с другим лицом во время выполнения оплачиваемой работы в интересах предприятия, учреждения, организации или физического лица-предпринимателя.

Что считается несчастным случаем на производстве

К таким событиям относятся, в частности:

травмирование работника;

внезапное ухудшение состояния здоровья;

отравление во время выполнения работы.

Последствия таких случаев могут быть различными — от временной утраты трудоспособности до смерти работника во время выполнения трудовых обязанностей.

В частности, речь идет о:

утрате трудоспособности, подтвержденной листком нетрудоспособности;

переводе работника на более легкую работу по медицинскому заключению;

смерти работника во время выполнения служебных обязанностей.

Почему важно сообщать о несчастном случае

В Гоструда подчеркивают, что каждый несчастный случай на производстве должен быть расследован специальной комиссией. По результатам расследования составляется соответствующий акт.

Именно этот документ, в случае подтверждения связи события с производством, является основанием для получения пострадавшим страховых выплат.

Если работник обращается в медицинское учреждение после травмирования, важно обязательно сообщить, что событие произошло во время выполнения работы.

В ведомстве предупреждают: замалчивание несчастного случая может осложнить расследование и установление связи события с производством. В некоторых случаях работнику приходится доказывать это даже в судебном порядке.

