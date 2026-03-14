  1. В Украине

Несчастный случай на работе: что делать работнику и почему нельзя скрывать травму

15:11, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Скрыли несчастный случай на работе — можно потерять страховые выплаты.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Закарпатской области напоминает: событие, которое произошло с работником во время выполнения трудовых или должностных обязанностей и привело к травмированию или ухудшению состояния здоровья, считается несчастным случаем на производстве. Такие случаи подлежат обязательному расследованию и документальному оформлению.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Несчастным случаем на производстве также может быть событие, которое произошло с другим лицом во время выполнения оплачиваемой работы в интересах предприятия, учреждения, организации или физического лица-предпринимателя.

Что считается несчастным случаем на производстве

К таким событиям относятся, в частности:

  • травмирование работника;
  • внезапное ухудшение состояния здоровья;
  • отравление во время выполнения работы.

Последствия таких случаев могут быть различными — от временной утраты трудоспособности до смерти работника во время выполнения трудовых обязанностей.

В частности, речь идет о:

  • утрате трудоспособности, подтвержденной листком нетрудоспособности;
  • переводе работника на более легкую работу по медицинскому заключению;
  • смерти работника во время выполнения служебных обязанностей.

Почему важно сообщать о несчастном случае

В Гоструда подчеркивают, что каждый несчастный случай на производстве должен быть расследован специальной комиссией. По результатам расследования составляется соответствующий акт.

Именно этот документ, в случае подтверждения связи события с производством, является основанием для получения пострадавшим страховых выплат.

Если работник обращается в медицинское учреждение после травмирования, важно обязательно сообщить, что событие произошло во время выполнения работы.

В ведомстве предупреждают: замалчивание несчастного случая может осложнить расследование и установление связи события с производством. В некоторых случаях работнику приходится доказывать это даже в судебном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]