Банк заблокував рахунок через підозру в шахрайстві — суд відмовив клієнту в компенсації 620 тисяч гривень

Індустріальний районний суд міста Дніпра розглянув спір між клієнтом та банком через тривале блокування рахунку.

Позивач стверджував, що фінустанова безпідставно обмежила йому доступ до власних коштів майже на сім місяців. Через це він вимагав від банку компенсацію — понад 620 тис. грн, зокрема пеню, інфляційні втрати, 3% річних та моральну шкоду.

Підставою для блокування стала скарга однієї з осіб, яка переказала гроші на картку клієнта і заявила про можливе шахрайство. Після отримання такої інформації банк призупинив видаткові операції за рахунком і розпочав перевірку транзакцій. Саме правомірність цих дій і стала предметом судового розгляду.

Обставини справи № 202/11101/25

17 лютого 2024 року між позивачем та АТ «Акцент-Банк» було укладено договір банківського обслуговування — клієнт відкрив поточний рахунок і отримав платіжну картку.

3 квітня 2025 року на цей рахунок надійшло п’ять платежів від різних осіб на загальну суму 41 499 грн. Після цього банк обмежив операції за карткою.

Причиною стало звернення однієї з платниць до свого банку — АТ «Універсал Банк» (Monobank). Вона заявила, що могла стати жертвою шахрайства: після переходу за посиланням для входу в сервіс оголошень відбувся сторонній доступ до її облікового запису, а з рахунку було перераховано 26 000 грн на картку позивача.

Ця інформація була передана до АТ «Акцент-Банк», після чого банк зупинив видаткові операції за рахунком клієнта та розпочав службову перевірку.

У листуванні зі службою підтримки банк повідомив клієнту, що рахунок перебуває на перевірці та для її завершення необхідно надати документи, які підтверджують законність отриманих коштів. Зокрема, банк запитував матеріали щодо операції на суму 26 000 грн.

За результатами внутрішнього розслідування банк дійшов висновку про можливе отримання несанкціонованого платежу та вирішив припинити ділові відносини з клієнтом, запропонувавши йому надати реквізити іншого банку для перерахування залишку коштів.

Позивач натомість стверджував, що блокування рахунку було безпідставним і тривало з 3 квітня до 10 листопада 2025 року. У цей період він не мав доступу до понад 63 тис. грн, що, за його словами, призвело до значних фінансових труднощів для його сім’ї.

У зв’язку з цим він звернувся до суду з вимогою стягнути з банку: 418 934,52 грн пені, 1 147,76 грн 3% річних, 1 719,67 грн інфляційних втрат та 200 000 грн моральної шкоди.

Загальна сума позовних вимог становила 621 801,95 грн.

Позиції сторін

Позивач наполягав, що банк безпідставно обмежив його право розпоряджатися власними коштами. Він також зазначав, що правоохоронні органи не реєстрували щодо нього кримінальних проваджень за фактом шахрайства.

Представник банку заперечував проти позову і пояснював, що блокування рахунку було пов’язане з отриманням інформації про можливі шахрайські дії. За словами відповідача, банк діяв відповідно до умов договору банківського обслуговування, внутрішніх правил та нормативних актів Національного банку.

Оцінка суду

Суд встановив, що банк отримав повідомлення від іншої фінансової установи про можливі шахрайські дії щодо одного з платежів на користь позивача.

Умови та правила банківського обслуговування передбачають право банку тимчасово зупиняти операції за рахунком клієнта, якщо є обґрунтовані підозри щодо незаконних операцій або скарги інших клієнтів.

Під час розгляду справи суд також встановив, що банк запитував у клієнта документи, які могли б підтвердити легітимність отриманих коштів. Однак, за висновком суду, позивач не надав належних доказів законності спірного платежу, як це передбачено умовами договору.

Водночас суд не погодився з доводами банку про те, що клієнт використовував рахунок фізичної особи для ведення підприємницької діяльності, оскільки такі обставини не були належно доведені.

Рішення суду

Індустріальний районний суд міста Дніпра дійшов висновку, що позивач не довів неправомірність дій банку та порушення своїх прав.

У зв’язку з цим суд відмовив у задоволенні позову повністю.

Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів.

