Банк заблокировал счет из-за подозрения в мошенничестве — суд отказал клиенту в компенсации 620 тысяч гривен

Истец утверждал, что семь месяцев не имел доступа к собственным средствам и требовал компенсацию.

Индустриальный районный суд города Днепра рассмотрел спор между клиентом и банком из-за длительной блокировки счета.

Истец утверждал, что финансовое учреждение безосновательно ограничило ему доступ к собственным средствам почти на семь месяцев. Из-за этого он требовал от банка компенсацию — более 620 тыс. грн, в частности пеню, инфляционные потери, 3% годовых и моральный вред.

Основанием для блокировки стала жалоба одного из лиц, которое перевело деньги на карту клиента и заявило о возможном мошенничестве. После получения такой информации банк приостановил расходные операции по счету и начал проверку транзакций. Именно правомерность этих действий и стала предметом судебного рассмотрения.

Обстоятельства дела № 202/11101/25

17 февраля 2024 года между истцом и АО «Акцент-Банк» был заключен договор банковского обслуживания — клиент открыл текущий счет и получил платежную карту.

3 апреля 2025 года на этот счет поступило пять платежей от разных лиц на общую сумму 41 499 грн. После этого банк ограничил операции по карте.

Причиной стало обращение одной из плательщиц в свой банк — АО «Универсал Банк» (Monobank). Она заявила, что могла стать жертвой мошенничества: после перехода по ссылке для входа в сервис объявлений произошел сторонний доступ к ее учетной записи, а со счета было перечислено 26 000 грн на карту истца.

Эта информация была передана в АО «Акцент-Банк», после чего банк остановил расходные операции по счету клиента и начал служебную проверку.

В переписке со службой поддержки банк сообщил клиенту, что счет находится на проверке и для ее завершения необходимо предоставить документы, подтверждающие законность полученных средств. В частности, банк запросил материалы относительно операции на сумму 26 000 грн.

По результатам внутреннего расследования банк пришел к выводу о возможном получении несанкционированного платежа и решил прекратить деловые отношения с клиентом, предложив ему предоставить реквизиты другого банка для перечисления остатка средств.

Истец, в свою очередь, утверждал, что блокировка счета была безосновательной и продолжалась с 3 апреля по 10 ноября 2025 года. В этот период он не имел доступа к более чем 63 тыс. грн, что, по его словам, привело к значительным финансовым трудностям для его семьи.

В связи с этим он обратился в суд с требованием взыскать с банка: 418 934,52 грн пени, 1 147,76 грн 3% годовых, 1 719,67 грн инфляционных потерь и 200 000 грн морального вреда.

Общая сумма исковых требований составила 621 801,95 грн.

Позиции сторон

Истец настаивал, что банк безосновательно ограничил его право распоряжаться собственными средствами. Он также отмечал, что правоохранительные органы не регистрировали в отношении него уголовных производств по факту мошенничества.

Представитель банка возражал против иска и объяснял, что блокировка счета была связана с получением информации о возможных мошеннических действиях. По словам ответчика, банк действовал в соответствии с условиями договора банковского обслуживания, внутренними правилами и нормативными актами Национального банка.

Оценка суда

Суд установил, что банк получил сообщение от другого финансового учреждения о возможных мошеннических действиях в отношении одного из платежей в пользу истца.

Условия и правила банковского обслуживания предусматривают право банка временно останавливать операции по счету клиента, если имеются обоснованные подозрения относительно незаконных операций или жалобы других клиентов.

Во время рассмотрения дела суд также установил, что банк запрашивал у клиента документы, которые могли подтвердить легитимность полученных средств. Однако, по выводу суда, истец не предоставил надлежащих доказательств законности спорного платежа, как это предусмотрено условиями договора.

В то же время суд не согласился с доводами банка о том, что клиент использовал счет физического лица для ведения предпринимательской деятельности, поскольку такие обстоятельства не были надлежащим образом доказаны.

Решение суда

Индустриальный районный суд города Днепра пришел к выводу, что истец не доказал неправомерность действий банка и нарушение своих прав.

В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска полностью.

Решение может быть обжаловано в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней.

