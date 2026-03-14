Військові ЗСУ можуть отримувати звання у скорочені строки: кого це стосується

У Чернігівському обласному ТЦК та СП нагадали про можливість присвоєння чергових військових звань у скорочені строки для військовослужбовців Збройних сил України. Відповідні зміни передбачені указом Президента України №108/2026, який уточнює порядок кар’єрного просування під час воєнного стану.

Нововведення стосуються військових, які безпосередньо виконують бойові або спеціальні завдання та беруть участь у захисті держави.

Кому можуть присвоїти звання раніше

Скорочений строк вислуги у званні можуть застосувати до військовослужбовців у кількох випадках.

Йдеться про військових, які:

проходять службу у бойовій частині, що бере участь у воєнних діях. Перелік таких підрозділів визначає Генеральний штаб Збройних сил України;

служать у небойових частинах, але не менш як три місяці виконували або виконують бойові чи спеціальні завдання у бойових підрозділах;

під час воєнного стану виконували бойові завдання, отримали поранення, травму або захворювання під час захисту України, після висновку військово-лікарської комісії були визнані непридатними або обмежено придатними до служби та переведені до підрозділів забезпечення, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, навчальних центрів, медичних або логістичних підрозділів.

Які строки вислуги скорочено

Під час воєнного стану чергові звання можуть присвоюватися швидше.

Через один рік — для:

молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина);

молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан).

Через два роки — для:

вищого сержантського складу (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант);

старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Водночас у ТЦК зауважили, що для військовослужбовців підрозділів, які не виконують бойових завдань, строки вислуги у званні залишаються довшими.

