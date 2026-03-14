  1. В Украине

Военнослужащие ВСУ могут получать звания в сокращенные сроки: кого это касается

16:23, 14 марта 2026
Речь идет о военных, которые непосредственно принимают участие в боевых или специальных операциях.
В Черниговском областном ТЦК и СП напомнили о возможности присвоения очередных военных званий в сокращенные сроки для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующие изменения предусмотрены указом президента Украины №108/2026, который уточняет порядок карьерного продвижения во время военного положения.

Нововведения касаются военных, которые непосредственно выполняют боевые или специальные задания и принимают участие в защите государства.

Кому могут присвоить звание раньше

Сокращенный срок выслуги в звании могут применить к военнослужащим в нескольких случаях.

Речь идет о военных, которые:

  • проходят службу в боевой части, которая принимает участие в военных действиях. Перечень таких подразделений определяет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины;
  • служат в небoевых частях, но не менее трех месяцев выполняли или выполняют боевые или специальные задания в боевых подразделениях;
  • во время военного положения выполняли боевые задания, получили ранение, травму или заболевание во время защиты Украины, после заключения военно-врачебной комиссии были признаны непригодными или ограниченно пригодными к службе и переведены в подразделения обеспечения, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, учебные центры, медицинские или логистические подразделения.

Какие сроки выслуги сокращены

Во время военного положения очередные звания могут присваиваться быстрее.

Через один год — для:

  • младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина);
  • младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан).

Через два года — для:

  • высшего сержантского состава (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант);
  • старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).

Вместе с тем в ТЦК отметили, что для военнослужащих подразделений, которые не выполняют боевые задания, сроки выслуги в звании остаются более длительными.

