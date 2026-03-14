  1. В Україні

У Києві чоловік за 10 тисяч доларів продавав виїзд за кордон під виглядом священнослужителя

16:41, 14 березня 2026
Фігурант обіцяв вплинути на оформлення документів для виїзду за кордон.
У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який вимагав у військовозобов’язаного 10 тисяч доларів за оформлення виїзду за кордон під виглядом священнослужителя. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, підозрюваний, маючи особисті зв’язки, висунув вимогу військовозобов’язаному на передачу грошових коштів у розмірі 10 тисяч доларів за вплив на прийняття рішення службовими особами однієї з державних установ щодо оформлення документа, який надає право виїзду за межі України під час дії воєнного стану під виглядом священнослужителя для подальшого безперешкодного перетину державного кордону та ухилення від мобілізації.

Передачу коштів він визначив у два етапи: частину — як завдаток, решту — після вирішення питання.

У лютому 2026 року підозрюваний одержав першу частину неправомірної вигоди у розмірі 2 500 доларів США та передав чоловіку лист-погодження щодо виїзду за межі України нібито для участі у релігійному заході в одній з європейських країн.

Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7 500 доларів США зловмисника викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Київ

