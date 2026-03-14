  1. В Украине

В Киеве мужчина за 10 тысяч долларов продавал выезд за границу под видом священнослужителя

16:41, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фигурант обещал повлиять на оформление документов для выезда за границу.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который требовал у военнообязанного 10 тысяч долларов за оформление выезда за границу под видом священнослужителя. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, подозреваемый, имея личные связи, выдвинул требование военнообязанному о передаче денежных средств в размере 10 тысяч долларов за влияние на принятие решения должностными лицами одного из государственных учреждений относительно оформления документа, который дает право выезда за пределы Украины во время действия военного положения под видом священнослужителя для дальнейшего беспрепятственного пересечения государственной границы и уклонения от мобилизации.

Передачу средств он определил в два этапа: часть — как задаток, остальную сумму — после решения вопроса.

В феврале 2026 года подозреваемый получил первую часть неправомерной выгоды в размере 2 500 долларов США и передал мужчине письмо-согласование относительно выезда за пределы Украины якобы для участия в религиозном мероприятии в одной из европейских стран.

Во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 500 долларов США злоумышленник был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]