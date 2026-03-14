В Киеве мужчина за 10 тысяч долларов продавал выезд за границу под видом священнослужителя

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который требовал у военнообязанного 10 тысяч долларов за оформление выезда за границу под видом священнослужителя. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, подозреваемый, имея личные связи, выдвинул требование военнообязанному о передаче денежных средств в размере 10 тысяч долларов за влияние на принятие решения должностными лицами одного из государственных учреждений относительно оформления документа, который дает право выезда за пределы Украины во время действия военного положения под видом священнослужителя для дальнейшего беспрепятственного пересечения государственной границы и уклонения от мобилизации.

Передачу средств он определил в два этапа: часть — как задаток, остальную сумму — после решения вопроса.

В феврале 2026 года подозреваемый получил первую часть неправомерной выгоды в размере 2 500 долларов США и передал мужчине письмо-согласование относительно выезда за пределы Украины якобы для участия в религиозном мероприятии в одной из европейских стран.

Во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 500 долларов США злоумышленник был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.