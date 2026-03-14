Україна відкрила посольство в Панамі та підписала угоди про співпрацю

Панама приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Фото: МЗС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив офіційний візит до Панама-Сіті, де провів переговори з міністром закордонних справ Панами Хав’єром Мартінесом-Ача, відкрив українське посольство та підписав низку документів про співпрацю. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Під час зустрічі Сибіга поінформував панамського колегу про ситуацію в Україні, події на полі бою та мирні зусилля. Міністр подякував Панамі за принципову позицію на підтримку України та зусиль щодо досягнення сталого і справедливого миру.

За даними міністерства, сторони провели переговори та досягли низки домовленостей. Зокрема, Панама приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що передбачає захист прав дітей, які стали жертвами збройної агресії.

Також міністри підписали Дорожню карту двосторонніх відносин на 2026–2029 роки, яка визначає кроки для розвитку співпраці у політичній, економічній та гуманітарній сферах. Крім того, сторони уклали Меморандум про співпрацю між дипломатичними академіями для обміну досвідом між молодими дипломатами.

За словами Сибіги, під час візиту було урочисто інавгуровано діяльність посольства України в Панама-Сіті. Міністр висловив переконання, що безпосередня присутність дипломатичної місії сприятиме реалізації нових спільних проєктів, розвитку торгівлі та політичного діалогу між країнами.

«Це саме ті цінності, які ми сьогодні захищаємо на полі бою. Адже сьогодні лінія фронту в Україні – це лінія фронту свободи та міжнародного права. Ця війна – не про Україну. Вона про принципи. Саме тому для нас важлива ваша підтримка», – зазначив міністр.

Під час візиту глава українського МЗС також передав президентові Панами Хосе Раулю Муліно вітання від Президента України Володимира Зеленського та запрошення відвідати Україну.

«Вибір на користь незалежності, справедливості та свободи – завжди правильний. Це знає і народ України, і народ Панами», – підкреслив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.