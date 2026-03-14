Украина открыла посольство в Панаме и подписала соглашения о сотрудничестве

Панама присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершил официальный визит в Панама-Сити, где провел переговоры с министром иностранных дел Панамы Хавьером Мартинесом-Ача, открыл украинское посольство и подписал ряд документов о сотрудничестве. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Во время встречи Сибига проинформировал панамского коллегу о ситуации в Украине, событиях на поле боя и мирных усилиях. Министр поблагодарил Панаму за принципиальную позицию в поддержку Украины и усилия по достижению устойчивого и справедливого мира.

По данным министерства, стороны провели переговоры и достигли ряда договоренностей. В частности, Панама присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, которая предусматривает защиту прав детей, ставших жертвами вооруженной агрессии.

Также министры подписали Дорожную карту двусторонних отношений на 2026–2029 годы, которая определяет шаги для развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, стороны заключили Меморандум о сотрудничестве между дипломатическими академиями для обмена опытом между молодыми дипломатами.

По словам Сибиги, во время визита состоялось торжественное открытие посольства Украины в Панама-Сити. Министр выразил уверенность, что непосредственное присутствие дипломатической миссии будет способствовать реализации новых совместных проектов, развитию торговли и политического диалога между странами.

«Это именно те ценности, которые мы сегодня защищаем на поле боя. Ведь сегодня линия фронта в Украине – это линия фронта свободы и международного права. Эта война – не об Украине. Она о принципах. Именно поэтому для нас важна ваша поддержка», – отметил министр.

Во время визита глава украинского МИД также передал президенту Панамы Хосе Раулю Мулино приветствия от Президента Украины Владимира Зеленского и приглашение посетить Украину.

«Выбор в пользу независимости, справедливости и свободы – всегда правильный. Это знает и народ Украины, и народ Панамы», – подчеркнул министр.

