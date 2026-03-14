Украина открыла посольство в Панаме и подписала соглашения о сотрудничестве

13:41, 14 марта 2026
Панама присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Фото: МИД
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершил официальный визит в Панама-Сити, где провел переговоры с министром иностранных дел Панамы Хавьером Мартинесом-Ача, открыл украинское посольство и подписал ряд документов о сотрудничестве. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Во время встречи Сибига проинформировал панамского коллегу о ситуации в Украине, событиях на поле боя и мирных усилиях. Министр поблагодарил Панаму за принципиальную позицию в поддержку Украины и усилия по достижению устойчивого и справедливого мира.

По данным министерства, стороны провели переговоры и достигли ряда договоренностей. В частности, Панама присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, которая предусматривает защиту прав детей, ставших жертвами вооруженной агрессии.

Также министры подписали Дорожную карту двусторонних отношений на 2026–2029 годы, которая определяет шаги для развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, стороны заключили Меморандум о сотрудничестве между дипломатическими академиями для обмена опытом между молодыми дипломатами.

По словам Сибиги, во время визита состоялось торжественное открытие посольства Украины в Панама-Сити. Министр выразил уверенность, что непосредственное присутствие дипломатической миссии будет способствовать реализации новых совместных проектов, развитию торговли и политического диалога между странами.

«Это именно те ценности, которые мы сегодня защищаем на поле боя. Ведь сегодня линия фронта в Украине – это линия фронта свободы и международного права. Эта война – не об Украине. Она о принципах. Именно поэтому для нас важна ваша поддержка», – отметил министр.

Во время визита глава украинского МИД также передал президенту Панамы Хосе Раулю Мулино приветствия от Президента Украины Владимира Зеленского и приглашение посетить Украину.

«Выбор в пользу независимости, справедливости и свободы – всегда правильный. Это знает и народ Украины, и народ Панамы», – подчеркнул министр.

МИД Украина Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

