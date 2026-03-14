Білий дім планує новий центр перевірки відвідувачів під парком Шерман

Проєкт передбачає модернізацію доступу до Білого дому та заміну тимчасових наметів.

Білий дім представив плани створення центру перевірки відвідувачів площею приблизно 3 тис. м² під парком Шерман на південний схід від президентської резиденції. Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з планами Національної комісії з планування капітального будівництва (NCPC), відвідувачі та туристичні групи проходитимуть перевірку через новий семисмуговий центр, який замінить тимчасові трейлери та намети. Також передбачена заглиблена площа площею 5000 квадратних футів на південній стороні парку для входу та уникнення черг на 15-й вулиці. Вихід із центру буде організований через будівлю площею 4000 квадратних футів поруч із запланованим бальним залом.

Білий дім запевнив, що пам’ятник генералу Союзу Вільяму Текумсе Шерману залишиться недоторканим. Проєкт контролюватимуть Адміністрація президента, Секретна служба та Служба національних парків. За словами представників адміністрації, президент Дональд Трамп особисто керує проектом, прагнучи забезпечити «найкращий можливий досвід» для гостей Білого дому.

Посадовці адміністрації представлять плани на засіданні NCPC 2 квітня. Очікується обговорення проекту перевірки відвідувачів та окреме голосування щодо бального залу Трампа, який є частиною ширших планів щодо кампусу.

Раніше високопосадовець Білий дому Джошуа Фішер зазначав, що новий центр покликаний замінити незручні тимчасові намети та трейлери, якими користувалися відвідувачі, і покращити їхній досвід огляду резиденції.

Водночас голова Ради округу Колумбія Філ Мендельсон висловив критику щодо сегментованого підходу адміністрації Трампа до представлення своїх пропозицій.

