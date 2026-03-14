Белый дом планирует построить новый центр проверки посетителей рядом с парком Шерман

15:47, 14 марта 2026
Проект предусматривает модернизацию системы доступа в Белый дом и замену временных палаток.
Фото: The Washington Post
Белый дом представил планы по созданию центра проверки посетителей площадью около 3 тыс. м² рядом с парком Шерман к юго-востоку от президентской резиденции. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно планам Национальной комиссии по планированию капитального строительства (NCPC), посетители и туристические группы будут проходить проверку через новый семиполосный центр, который заменит временные трейлеры и палатки. Также предусмотрена заглубленная площадь площадью 5000 квадратных футов на южной стороне парка для входа и избежания очередей на 15-й улице. Выход из центра будет организован через здание площадью 4000 квадратных футов рядом с планируемым бальным залом.

Белый дом заверил, что памятник генералу Союза Уильяму Текумсе Шерману останется нетронутым. Проект будет контролироваться Администрацией президента, Секретной службой и Службой национальных парков. По словам представителей администрации, президент Дональд Трамп лично руководит проектом, стремясь обеспечить «наилучший возможный опыт» для гостей Белого дома.

Чиновники администрации представят планы на заседании NCPC 2 апреля. Ожидается обсуждение проекта проверки посетителей и отдельное голосование по бальному залу Трампа, который является частью более широких планов по кампусу.

Ранее высокопоставленный сотрудник Белого дома Джошуа Фишер отмечал, что новый центр призван заменить неудобные временные палатки и трейлеры, которыми пользовались посетители, и улучшить их впечатления от осмотра резиденции.

В то же время председатель Совета округа Колумбия Фил Мендельсон высказал критику в отношении сегментированного подхода администрации Трампа к представлению своих предложений.

