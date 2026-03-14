  У світі

У США судитимуть Walmart через рекламу «гіпоалергенної» мазі для немовлят

14:35, 14 березня 2026
Позивачка заявляє, що продукт містить ланолін — речовину, яка може викликати алергічні реакції у немовлят.
У США судитимуть Walmart через рекламу «гіпоалергенної» мазі для немовлят
Суд у США відмовив Walmart у клопотанні про закриття справи щодо реклами дитячої мазі від попрілостей. Покупчиня заявила, що продукт продавався як «гіпоалергенний», хоча містить інгредієнт, який може викликати алергічні реакції у дітей.

Йдеться про мазь Parent’s Choice Diaper Rash Ointment, яку позивачка придбала у магазині Walmart. За її словами, на упаковці вказано, що засіб є гіпоалергенним, однак у його складі є ланолін — речовина, яку деякі джерела називають поширеним алергеном для немовлят.

Суд дійшов висновку, що аргументи позивачки є достатніми для продовження розгляду справи. Про це йдеться в ухвалі федерального окружного суду Східного округу Каліфорнії у справі Christina Thurner v. Walmart, Inc..

У чому суть спору

Позов подала мешканка Каліфорнії Крістіна Тернер. Вона стверджує, що реклама продукту може вводити споживачів в оману.

За її словами, ланолін — воскова речовина, яку отримують з овечої вовни та використовують у косметичних і лікувальних засобах. Водночас, як зазначено у позові, ланолін може викликати алергічний контактний дерматит у немовлят і дітей.

Крім того, деякі джерела не рекомендують застосовувати його для дітей до двох років, оскільки їхня шкіра ще недостатньо сформована.

Позивачка вважає, що через наявність такого інгредієнта продукт не може рекламуватися як гіпоалергенний.

Вимоги позову

Позивачка подала позов від імені всіх покупців продукту у Каліфорнії. Вона заявляє про:

  • порушення законодавства про захист прав споживачів;
  • недобросовісну конкуренцію;
  • порушення гарантій щодо характеристик товару.

Серед вимог — заборона використовувати таке маркування, відшкодування коштів покупцям та компенсація судових витрат.

Позиція Walmart і рішення суду

Walmart просив суд закрити справу, стверджуючи, що слово «гіпоалергенний» не означає повної відсутності алергенів і не вводить споживачів в оману.

Однак суддя Дейл А. Дрозд відмовив у закритті справи. Суд зазначив, що на цьому етапі достатньо того, що позивачка навела факти, які можуть свідчити про можливе введення споживачів в оману.

Зокрема, у позові стверджується, що:

  • ланолін є відомим алергеном;
  • продукт рекламується для використання при попрілостях у немовлят;
  • алергічні реакції на цю речовину можуть виникати саме при таких шкірних проблемах.

Тому суд дійшов висновку, що розумний споживач може бути введений в оману заявою про гіпоалергенність продукту.

Що далі

Після цього рішення Walmart має подати відповідь на позов протягом 21 дня. Підготовче засідання у справі призначено на 13 квітня 2026 року.

Таким чином, справа щодо ймовірно оманливої реклами дитячої мазі продовжить розгляд у федеральному суді США.

