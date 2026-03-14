В США будут судить Walmart из-за рекламы «гипоаллергенной» мази для младенцев

Истец заявляет, что продукт содержит ланолин — вещество, которое может вызывать аллергические реакции у младенцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в США отказал Walmart в ходатайстве о закрытии дела по поводу рекламы детской мази от опрелостей. Покупательница заявила, что продукт продавался как «гипоаллергенный», хотя содержит ингредиент, который может вызывать аллергические реакции у детей.

Речь идет о мази Parent’s Choice Diaper Rash Ointment, которую истец приобрела в магазине Walmart. По ее словам, на упаковке указано, что средство является гипоаллергенным, однако в его составе есть ланолин — вещество, которое некоторые источники называют распространенным аллергеном для младенцев.

Суд пришел к выводу, что доводы истца являются достаточными для продолжения рассмотрения дела. Об этом говорится в постановлении федерального окружного суда Восточного округа Калифорнии по делу Christina Thurner v. Walmart, Inc.

В чем суть спора

Иск подала жительница Калифорнии Кристина Тернер. Она утверждает, что реклама продукта может вводить потребителей в заблуждение.

По ее словам, ланолин — это восковое вещество, которое получают из овечьей шерсти и используют в косметических и лечебных средствах. В то же время, как указано в иске, ланолин может вызывать аллергический контактный дерматит у младенцев и детей.

Кроме того, некоторые источники не рекомендуют использовать его для детей до двух лет, поскольку их кожный барьер еще недостаточно сформирован.

Истец считает, что из-за наличия такого ингредиента продукт не может рекламироваться как гипоаллергенный.

Требования иска

Истец подала иск от имени всех покупателей продукта в Калифорнии. Она заявляет о:

нарушении законодательства о защите прав потребителей;

недобросовестной конкуренции;

нарушении гарантий относительно характеристик товара.

Среди требований — запрет использовать такое маркирование, возмещение средств покупателям и компенсация судебных расходов.

Позиция Walmart и решение суда

Walmart просил суд закрыть дело, утверждая, что слово «гипоаллергенный» не означает полного отсутствия аллергенов и не вводит потребителей в заблуждение.

Однако судья Дейл А. Дрозд отказал в закрытии дела. Суд отметил, что на данном этапе достаточно того, что истец привела факты, которые могут свидетельствовать о возможном введении потребителей в заблуждение.

В частности, в иске утверждается, что:

ланолин является известным аллергеном;

продукт рекламируется для использования при опрелостях у младенцев;

аллергические реакции на это вещество могут возникать именно при таких кожных проблемах.

Поэтому суд пришел к выводу, что разумный потребитель может быть введен в заблуждение заявлением о гипоаллергенности продукта.

Что дальше

После этого решения Walmart должен подать ответ на иск в течение 21 дня. Подготовительное заседание по делу назначено на 13 апреля 2026 года.

Таким образом, дело о возможной вводящей в заблуждение рекламе детской мази продолжит рассмотрение в федеральном суде США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.