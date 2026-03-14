  1. В Україні

Кешбек на пальне: Кабмін планує ліміт – максимум 1000 грн на місяць

16:59, 14 березня 2026
Програма державного кешбеку для водіїв стартує до 1 травня.
Кешбек на пальне: Кабмін планує ліміт – максимум 1000 грн на місяць
Кабінет Міністрів України ймовірно запровадить обмеження на кешбек при купівлі пального. Відповідно до коментаря комунікаційника уряду Івана Пальчевського, водії зможуть отримувати не більше 1 000 грн на місяць, незалежно від кількості придбаного пального.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що програма кешбеку запрацює до 1 травня та є частиною нового пакета підтримки громадян, обговореного з Президентом України.

Умови державного кешбеку

За даними Свириденко, програма передбачає такі ставки:

  • 15% на дизельне пальне
  • 10% на бензин
  • 5% на автогаз

Кешбек буде діяти на всіх АЗС, які долучаться до програми, і нараховуватиметься через державну платформу «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

