Кэшбэк на топливо: Кабмин планирует ввести лимит — максимум 1000 грн в месяц

Программа государственного кэшбэка для водителей стартует до 1 мая.

Кабинет Министров Украины, вероятно, введет ограничения на кэшбэк при покупке топлива. Согласно комментарию пресс-секретаря правительства Ивана Пальчевского, водители смогут получать не более 1 000 грн в месяц, независимо от количества приобретенного топлива.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что программа кэшбэка заработает до 1 мая и является частью нового пакета поддержки граждан, обсужденного с Президентом Украины.

Условия государственного кэшбэка

По данным Свириденко, программа предусматривает следующие ставки:

15% на дизельное топливо

10% на бензин

5% на автогаз

Кэшбэк будет действовать на всех АЗС, которые присоединятся к программе, и начисляться через государственную платформу «Национальный кэшбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.

