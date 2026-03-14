Кэшбэк на топливо: Кабмин планирует ввести лимит — максимум 1000 грн в месяц

16:59, 14 марта 2026
Программа государственного кэшбэка для водителей стартует до 1 мая.
Кабинет Министров Украины, вероятно, введет ограничения на кэшбэк при покупке топлива. Согласно комментарию пресс-секретаря правительства Ивана Пальчевского, водители смогут получать не более 1 000 грн в месяц, независимо от количества приобретенного топлива.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что программа кэшбэка заработает до 1 мая и является частью нового пакета поддержки граждан, обсужденного с Президентом Украины.

Условия государственного кэшбэка

По данным Свириденко, программа предусматривает следующие ставки:

  • 15% на дизельное топливо
  • 10% на бензин
  • 5% на автогаз

Кэшбэк будет действовать на всех АЗС, которые присоединятся к программе, и начисляться через государственную платформу «Национальный кэшбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

