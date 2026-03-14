Кэшбэк на топливо: Кабмин планирует ввести лимит — максимум 1000 грн в месяц
Кабинет Министров Украины, вероятно, введет ограничения на кэшбэк при покупке топлива. Согласно комментарию пресс-секретаря правительства Ивана Пальчевского, водители смогут получать не более 1 000 грн в месяц, независимо от количества приобретенного топлива.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что программа кэшбэка заработает до 1 мая и является частью нового пакета поддержки граждан, обсужденного с Президентом Украины.
Условия государственного кэшбэка
По данным Свириденко, программа предусматривает следующие ставки:
- 15% на дизельное топливо
- 10% на бензин
- 5% на автогаз
Кэшбэк будет действовать на всех АЗС, которые присоединятся к программе, и начисляться через государственную платформу «Национальный кэшбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.
