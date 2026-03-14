Прийшов до ЦНАП продовжити відстрочку — опинився мобілізованим: апеляція визнала призов чоловіка незаконним

Позивач мав чинну відстрочку через догляд за батьком з інвалідністю, однак був мобілізований під час звернення до ЦНАП для її продовження.

Сьомий апеляційний адміністративний суд визнав протиправною мобілізацію чоловіка, який на момент призову мав чинну відстрочку від військової служби через догляд за батьком з інвалідністю ІІ групи.

Водночас суд встановив порушення процесуальних прав одного з відповідачів під час розгляду справи в суді першої інстанції, через що скасував його рішення та ухвалив нову постанову.

Обставини справи №600/5412/25-а

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправними та скасувати наказ начальника ТЦК про його мобілізацію і направлення на військову службу, а також наказ про зарахування до списків особового складу Української військово-медичної академії.

Як встановили суди, 7 лютого 2025 року ТЦК надав чоловікові відстрочку від призову під час мобілізації до 5 листопада 2025 року. Підставою стала норма пункту 13 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка передбачає право на відстрочку для осіб, що мають одного з батьків з інвалідністю І або ІІ групи.

Матеріали справи підтвердили, що батько позивача має інвалідність ІІ групи, потребує стороннього догляду та проживає разом із сином.

30 жовтня 2025 року позивач звернувся до Центру надання адміністративних послуг у Чернівцях для продовження строку дії відстрочки. Під час перебування у ЦНАП працівники поліції доставили його до територіального центру комплектування. Того ж дня було видано мобілізаційне розпорядження про призов на військову службу та направлення до Української військово-медичної академії.

Згодом наказом начальника академії від 1 листопада 2025 року №344 (по стройовій частині) його зарахували до списків особового складу та призначили на посаду курсанта факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Рішення суду першої інстанції

Чернівецький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправними та скасував:

наказ начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про мобілізацію позивача;

наказ начальника Української військово-медичної академії про зарахування його до списків особового складу.

Доводи апеляційної скарги

Українська військово-медична академія подала апеляційну скаргу, зазначивши, що не отримала позовну заяву та не була належним чином повідомлена про розгляд справи.

За твердженням відповідача, суд першої інстанції залучив академію до участі у справі як співвідповідача, але того ж дня ухвалив рішення по суті. Унаслідок цього академія була позбавлена можливості подати відзив на позов та надати свої докази.

Оцінка апеляційного суду

Колегія суддів погодилася з тим, що під час розгляду справи було порушено процесуальні права відповідача.

Апеляційний суд встановив, що суд першої інстанції залучив Українську військово-медичну академію до участі у справі як відповідача, але фактично позбавив її можливості реалізувати процесуальні права — зокрема подати відзив на позов.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, ухвалення рішення щодо прав та обов’язків особи, яка не була належним чином залучена до розгляду справи, є підставою для скасування такого рішення.

Тому апеляційний суд скасував рішення Чернівецького окружного адміністративного суду та ухвалив нову постанову.

Висновки суду щодо законності мобілізації

Разом із тим апеляційний суд підтвердив, що мобілізація позивача була здійснена з порушенням закону.

Суд встановив, що на момент призову у позивача діяла відстрочка від мобілізації, строк якої не закінчився. Наявність такої відстрочки фактично унеможливлює призов особи на військову службу протягом строку її дії.

Попри це територіальний центр комплектування мобілізував позивача, що суперечить пункту 13 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Суд також зазначив, що зарахування позивача до списків особового складу Української військово-медичної академії є похідним від незаконного рішення про мобілізацію. У цьому контексті суд звернув увагу на підхід, відомий у судовій практиці як доктрина «плодів отруйного дерева», відповідно до якої неправомірні дії не можуть породжувати правомірні наслідки.

Рішення апеляційного суду

Сьомий апеляційний адміністративний суд:

частково задовольнив апеляційну скаргу;

скасував рішення Чернівецького окружного адміністративного суду;

ухвалив нову постанову, якою частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправними та скасував:

наказ про мобілізацію позивача та направлення його для проходження військової служби до Української військово-медичної академії;

наказ начальника академії від 1 листопада 2025 року №344 (по стройовій частині) в частині зарахування позивача до списків особового складу.

В іншій частині у задоволенні позову суд відмовив.

Постанова набрала законної сили 24 лютого 2026 року та може бути оскаржена в касаційному порядку.

