Пришел в ЦНАП продлить отсрочку — оказался мобилизованным: апелляция признала призыв мужчины незаконным

Истец имел действующую отсрочку из-за ухода за отцом с инвалидностью, однако был мобилизован во время обращения в ЦНАП для ее продления.

Седьмой апелляционный административный суд признал противоправной мобилизацию мужчины, который на момент призыва имел действующую отсрочку от военной службы из-за ухода за отцом с инвалидностью II группы.

В то же время суд установил нарушение процессуальных прав одного из ответчиков при рассмотрении дела в суде первой инстанции, из-за чего отменил его решение и принял новое постановление.

Обстоятельства дела №600/5412/25-а

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными и отменить приказ начальника ТЦК о его мобилизации и направлении на военную службу, а также приказ о зачислении в списки личного состава Украинской военно-медицинской академии.

Как установили суды, 7 февраля 2025 года ТЦК предоставил мужчине отсрочку от призыва во время мобилизации до 5 ноября 2025 года. Основанием стала норма пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая предусматривает право на отсрочку для лиц, имеющих одного из родителей с инвалидностью I или II группы.

Материалы дела подтвердили, что отец истца имеет инвалидность II группы, нуждается в постороннем уходе и проживает вместе с сыном.

30 октября 2025 года истец обратился в Центр предоставления административных услуг в Черновцах для продления срока действия отсрочки. Во время пребывания в ЦНАП сотрудники полиции доставили его в территориальный центр комплектования. В тот же день было выдано мобилизационное распоряжение о призыве на военную службу и направлении в Украинскую военно-медицинскую академию.

Позднее приказом начальника академии от 1 ноября 2025 года №344 (по строевой части) его зачислили в списки личного состава и назначили на должность курсанта факультета переподготовки и повышения квалификации.

Решение суда первой инстанции

Черновицкий окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправными и отменил:

приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки о мобилизации истца;

приказ начальника Украинской военно-медицинской академии о зачислении его в списки личного состава.

Доводы апелляционной жалобы

Украинская военно-медицинская академия подала апелляционную жалобу, указав, что не получила исковое заявление и не была надлежащим образом уведомлена о рассмотрении дела.

По утверждению ответчика, суд первой инстанции привлек академию к участию в деле как соответчика, но в тот же день принял решение по существу. В результате академия была лишена возможности подать отзыв на иск и предоставить свои доказательства.

Оценка апелляционного суда

Коллегия судей согласилась с тем, что при рассмотрении дела были нарушены процессуальные права ответчика.

Апелляционный суд установил, что суд первой инстанции привлек Украинскую военно-медицинскую академию к участию в деле как ответчика, но фактически лишил ее возможности реализовать процессуальные права — в частности подать отзыв на иск.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, принятие решения о правах и обязанностях лица, которое не было надлежащим образом привлечено к рассмотрению дела, является основанием для отмены такого решения.

Поэтому апелляционный суд отменил решение Черновицкого окружного административного суда и принял новое постановление.

Выводы суда относительно законности мобилизации

В то же время апелляционный суд подтвердил, что мобилизация истца была осуществлена с нарушением закона.

Суд установил, что на момент призыва у истца действовала отсрочка от мобилизации, срок действия которой не истек. Наличие такой отсрочки фактически исключает призыв лица на военную службу в течение срока ее действия.

Несмотря на это территориальный центр комплектования мобилизовал истца, что противоречит пункту 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суд также отметил, что зачисление истца в списки личного состава Украинской военно-медицинской академии является производным от незаконного решения о мобилизации. В этом контексте суд обратил внимание на подход, известный в судебной практике как доктрина «плодов отравленного дерева», согласно которому неправомерные действия не могут порождать правомерные последствия.

Решение апелляционного суда

Седьмой апелляционный административный суд:

частично удовлетворил апелляционную жалобу;

отменил решение Черновицкого окружного административного суда;

принял новое постановление, которым частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправными и отменил:

приказ о мобилизации истца и направлении его для прохождения военной службы в Украинскую военно-медицинскую академию;

приказ начальника академии от 1 ноября 2025 года №344 (по строевой части) в части зачисления истца в списки личного состава.

В остальной части в удовлетворении иска суд отказал.

Постановление вступило в законную силу 24 февраля 2026 года и может быть обжаловано в кассационном порядке.

