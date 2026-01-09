Пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію — як поновити виплати і що для цього потрібно
Пенсійні та страхові виплати, призупинені через непроходження фізичної ідентифікації, можна поновити протягом року. Для цього отримувачам необхідно пройти ідентифікацію та подати відповідну заяву до органів Пенсійного фонду України.
У ПФУ наголошують: якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна відновити протягом одного року з дати зупинення.
Що необхідно зробити:
- пройти фізичну ідентифікацію;
- подати заяву про поновлення виплати.
Як подати заяву:
- онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду у разі встановлення особи отримувача в режимі відеоконференцзв’язку;
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду.
Для тих, хто за кордоном, — поштою до органу Пенсійного фонду, разом із документом, підтверджуючим факт, що особа є живою, оформленим через дипломатичну установу, та іншими документами, передбаченими пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299.
Виплата після поновлення
Пенсійний фонд України поновлює виплату пенсії/страхових виплат з дня їх припинення, якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом одного року з дати зупинення виплати.
Водночас у ПФУ наголошують: мешканцям тимчасово окупованих територій та особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, виплата пенсії та страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії/ страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.
