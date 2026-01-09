  1. Суспільство
  2. / В Україні

Пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію — як поновити виплати і що для цього потрібно

13:35, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Алгоритм дій для отримувачів пенсії, у яких тимчасово зупинили виплати.
Пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію — як поновити виплати і що для цього потрібно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійні та страхові виплати, призупинені через непроходження фізичної ідентифікації, можна поновити протягом року. Для цього отримувачам необхідно пройти ідентифікацію та подати відповідну заяву до органів Пенсійного фонду України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ПФУ наголошують: якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна відновити протягом одного року з дати зупинення.

Що необхідно зробити:

  • пройти фізичну ідентифікацію;
  • подати заяву про поновлення виплати.

Як подати заяву:

  • онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду у разі встановлення особи отримувача в режимі відеоконференцзв’язку;
  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду.

Для тих, хто за кордоном, — поштою до органу Пенсійного фонду, разом із документом, підтверджуючим факт, що особа є живою, оформленим через дипломатичну установу, та іншими документами, передбаченими пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299.

Виплата після поновлення

Пенсійний фонд України поновлює виплату пенсії/страхових виплат з дня їх припинення, якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом одного року з дати зупинення виплати.

Водночас у ПФУ наголошують: мешканцям тимчасово окупованих територій та особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, виплата пенсії та страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії/ страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]