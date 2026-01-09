Пенсионер не успел пройти идентификацию — как возобновить выплаты и что для этого нужно
Пенсионные и страховые выплаты, приостановленные из-за непрохождения физической идентификации, можно возобновить в течение года. Для этого получателям необходимо пройти идентификацию и подать соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда Украины.
В ПФУ подчеркивают: если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно восстановить в течение одного года с даты приостановления.
Что необходимо сделать:
- пройти физическую идентификацию;
- подать заявление о возобновлении выплаты.
Как подать заявление:
- онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда в случае установления личности получателя в режиме видеоконференцсвязи;
- лично — в сервисном центре Пенсионного фонда.
Для тех, кто находится за границей, — по почте в орган Пенсионного фонда, вместе с документом, подтверждающим факт, что лицо является живым, оформленным через дипломатическое учреждение, а также с другими документами, предусмотренными пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.
Выплата после возобновления
Пенсионный фонд Украины возобновляет выплату пенсии/страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты приостановления выплаты.
В то же время в ПФУ подчеркивают: жителям временно оккупированных территорий и лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий, выплата пенсии и страховых выплат проводится только при условии неполучения пенсии/страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.
