  1. Общество
  2. / В Украине

Пенсионер не успел пройти идентификацию — как возобновить выплаты и что для этого нужно

13:35, 9 января 2026
Алгоритм действий для получателей пенсии, у которых временно приостановили выплаты.
Пенсионные и страховые выплаты, приостановленные из-за непрохождения физической идентификации, можно возобновить в течение года. Для этого получателям необходимо пройти идентификацию и подать соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ подчеркивают: если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно восстановить в течение одного года с даты приостановления.

Что необходимо сделать:

  • пройти физическую идентификацию;
  • подать заявление о возобновлении выплаты.

Как подать заявление:

  • онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда в случае установления личности получателя в режиме видеоконференцсвязи;
  • лично — в сервисном центре Пенсионного фонда.

Для тех, кто находится за границей, — по почте в орган Пенсионного фонда, вместе с документом, подтверждающим факт, что лицо является живым, оформленным через дипломатическое учреждение, а также с другими документами, предусмотренными пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.

Выплата после возобновления

Пенсионный фонд Украины возобновляет выплату пенсии/страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты приостановления выплаты.

В то же время в ПФУ подчеркивают: жителям временно оккупированных территорий и лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий, выплата пенсии и страховых выплат проводится только при условии неполучения пенсии/страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

