На Сумщині депутат облради Кирій та його син влаштували бійку з двома чоловіками — подробиці

Прокуратура повідомила про підозру депутату облради та його сину у вчиненні хуліганства.

На Сумщині 9 січня правоохоронці повідомили про підозру депутату Сумської обласної ради та його синові – заступнику голови одного з селищ Конотопського району. Дії підозрюваних кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб, передає Сумська обласна прокуратура.

За даними ЗМІ, мова йде про депутата Олександра Кирія та його сина Олександра.

Йдеться про подію, що сталась 28 грудня 2025 року в м. Конотоп. У одному з місцевих кафе підозрювані, грубо порушуючи громадський порядок, спровокували конфлікт та влаштували бійку з двома чоловіками.

«Зокрема, під час сутички депутат вдарив одного з чоловіків стільцем, інший підозрюваний розбив на голові потерпілого склянку. Чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Оскільки депутат переховується від органів досудового слідства, повідомлення про підозру йому вручено у відповідності до вимог КПК України», - додали у прокуратурі.0

