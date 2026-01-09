  1. В Україні

На Сумщині депутат облради Кирій та його син влаштували бійку з двома чоловіками — подробиці

15:22, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура повідомила про підозру депутату облради та його сину у вчиненні хуліганства.
На Сумщині депутат облради Кирій та його син влаштували бійку з двома чоловіками — подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині 9 січня правоохоронці повідомили про підозру депутату Сумської обласної ради та його синові – заступнику голови одного з селищ Конотопського району. Дії підозрюваних кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб, передає Сумська обласна прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними ЗМІ, мова йде про депутата Олександра Кирія та його сина Олександра.

Йдеться про подію, що сталась 28 грудня 2025 року в м. Конотоп. У одному з місцевих кафе підозрювані, грубо порушуючи громадський порядок, спровокували конфлікт та влаштували бійку з двома чоловіками.

«Зокрема, під час сутички депутат вдарив одного з чоловіків стільцем, інший підозрюваний розбив на голові потерпілого склянку. Чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Оскільки депутат переховується від органів досудового слідства, повідомлення про підозру йому вручено у відповідності до вимог КПК України», - додали у прокуратурі.0

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура депутат Суми

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]