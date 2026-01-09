В Сумской области депутат облсовета Кирий и его сын устроили драку с двумя мужчинами — подробности

Прокуратура сообщила о подозрении депутату облсовета и его сыну в совершении хулиганства.

В Сумской области 9 января правоохранители сообщили о подозрении депутату Сумского областного совета и его сыну — заместителю председателя одного из поселков Конотопского района. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц, сообщает Сумская областная прокуратура.

По данным СМИ, речь идет о депутате Александре Кирие и его сыне Александре.

Речь идет о событии, которое произошло 28 декабря 2025 года в г. Конотоп. В одном из местных кафе подозреваемые, грубо нарушая общественный порядок, спровоцировали конфликт и устроили драку с двумя мужчинами.

«В частности, во время стычки депутат ударил одного из мужчин стулом, другой подозреваемый разбил о голову потерпевшего стакан. Мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.

Поскольку депутат скрывается от органов досудебного следствия, уведомление о подозрении ему вручено в соответствии с требованиями УПК Украины», — добавили в прокуратуре.

