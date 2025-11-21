  1. В Україні

Зеленський обговорив з Венсом та Дрісколлом план США щодо завершення війни

19:06, 21 листопада 2025
Сторони обговорили деталі пропозиції американської сторони для закінчення війни РФ проти України.
Зеленський обговорив з Венсом та Дрісколлом план США щодо завершення війни
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майже годинну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та міністром Сухопутних військ США Дугласом Дрісколлом. За його словами, під час переговорів сторони обговорили деталі американської пропозиції щодо завершення війни та узгодили подальші кроки для досягнення тривалого і справедливого миру.

Зеленський подякував американській стороні за увагу та готовність співпрацювати разом з Україною та партнерами. Було досягнуто домовленості про спільну роботу на рівні радників України, США та європейських країн, аби зробити мирний процес дійсно ефективним.

Глава держави підкреслив, що Україна завжди поважала прагнення Президента США Дональда Трампа припинити кровопролиття та позитивно сприймає кожну реалістичну мирну ініціативу.

Сторони домовилися підтримувати постійний зв’язок, а їхні команди вже готові працювати у режимі 24/7.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. Згодом Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

За даними Sky News, Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

