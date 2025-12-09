Диспетчер замість переадресації дав інший номер: чоловік помер за дві хвилини до прибуття «швидкої»

Верховний Суд розглянув справу, у якій батько заявниці помер за дві хвилини до прибуття карети швидкої допомоги.

Верховний Суд встановив, що диспетчер оперативно-диспетчерської служби зобов’язаний самостійно забезпечити обробку або переадресацію виклику через систему «Централь 103», якщо це необхідно для своєчасного надання екстреної допомоги. Надання заявнику іншого номера телефону для самостійного повторного виклику виходить за межі його повноважень та суперечить установленому порядку дій. Таке порушення може розцінюватися як протиправна бездіяльність і бути підставою для відшкодування завданої моральної шкоди.

До такого висновку дійшов Верховний Суд у справі № 761/415/24 (провадження № 61-6667св25).

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу у справі за позовом особи до КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), треті особи: Київська обласна військова адміністрація, Київська міська рада (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», Департамент охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про визнання рішення протиправним, відшкодування майнової та моральної шкоди.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалася на те, що диспетчером прийому виклику оперативно-диспетчерської служби КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва» було прийнято помилкове тактико-логістичне рішення щодо реєстрації виклику без урахування тієї обставини, що адреса виклику відноситься до умовного району обслуговування відповідача, яке знаходиться значно ближче до адреси виклику. Вказаними діями диспетчер фактично відмовила їй в обслуговуванні, оскільки не передала виклик між оперативно-диспетчерськими службами через інформаційно-аналітичну систему «Централь 103» іншій службі за належністю та не ухвалила рішення щодо обслуговування виклику. Внаслідок протиправної поведінки диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва» її батьку було надано екстрену швидку медичну допомогу несвоєчасно, внаслідок чого він за дві хвилини до прибуття карети швидкої допомоги помер.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що відсутня можливість встановити причинно-наслідковий зв'язок між діями диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби відповідача та смертю чоловіка, оскільки суд не володіє спеціальними знаннями, а позивач таких доказів не надала. У лікарському свідоцтві про смерть вказана причина смерті, яка не пов’язана з тим, що диспетчер не передала виклик між оперативно-диспетчерськими службами через інформаційно-аналітичну систему «Централь 103» іншій службі за належністю та не ухвалила рішення щодо обслуговування виклику, внаслідок чого чоловіку несвоєчасно надано екстрену медичну допомогу.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та частково задовольнив позов. Рішення мотивовано тим, що позивач довела протиправну поведінку диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби відповідача, яка не мала передбачених законом повноважень надання будь-якого іншого номера телефону для подальшого повторного виклику швидкої медичної допомоги.

Рішення Суду

Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду.

У разі надходження виклику з-поза меж території обслуговування центру диспетчер прийому викликів зобов’язаний прийняти виклик та передати виклик диспетчеру напрямку своєї оперативно-диспетчерської служби. Диспетчер напрямку приймає рішення щодо обслуговування виклику або його переадресації іншій оперативно-диспетчерській службі. Переадресація викликів між оперативно-диспетчерськими службами відбувається через інформаційно-аналітичну систему «Централь 103».

Верховний Суд виснував, що диспетчер напрямку приймає рішення щодо обслуговування виклику або його переадресації іншій оперативно-диспетчерській службі. Переадресація виклику здійснюється саме з метою забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги.

Проте всупереч вказаним обов’язкам диспетчер прийому виклику оперативно-диспетчерської служби КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва» надала позивачу додатковий номер телефону для здійснення позивачем повторного виклику швидкої медичної допомоги за територіальним обслуговуванням.

