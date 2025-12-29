  1. Відео
В Києві позашляховик військового протаранив авто родини з дітьми – ДБР розпочало досудове розслідування

18:53, 29 грудня 2025
За даними ДБР, авто родини зупинилося на червоний світлофор, коли в нього влетів позашляховик військовослужбовця, в результаті загинула жінка, двох малолітніх дітей госпіталізували.
В Києві позашляховик військового протаранив авто родини з дітьми – ДБР розпочало досудове розслідування
Фото: ДБР
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця, у якій загинула молода жінка.

За даними ДБР, аварія сталася 27 грудня в Києві на перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка. Мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували до родичів на свята. Автомобіль, у якому перебувала родина, зупинився на червоний сигнал світлофора, коли в нього на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який грубо порушив правила дорожнього руху.

Унаслідок зіткнення жінка, що перебувала на пасажирському сидінні, від отриманих травм загинула на місці події. Двох її малолітніх доньок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили до лікарні. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

В ДБР зазначають, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 415 Кримінального кодексу України.

