В Киеве внедорожник военного протаранил автомобиль семьи с детьми – ГБР начало досудебное расследование

18:53, 29 декабря 2025
По данным ГБР, автомобиль семьи остановился на красный светофор, когда в него врезался внедорожник военнослужащего, в результате погибла женщина, двое малолетних детей были госпитализированы.
В Киеве внедорожник военного протаранил автомобиль семьи с детьми – ГБР начало досудебное расследование
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего, в котором погибла молодая женщина.

По данным ГБР, авария произошла 27 декабря в Киеве на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко. Мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя направлялись к родственникам на праздники. Автомобиль, в котором находилась семья, остановился на красный сигнал светофора, когда в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, который грубо нарушил правила дорожного движения.

В результате столкновения женщина, находившаяся на пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Две ее малолетние дочери с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. По информации медиков, угрозы их жизни нет.

В ГБР отмечают, что по факту ДТП открыто уголовное производство по части первой статьи 415 Уголовного кодекса Украины.

