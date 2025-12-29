Графіки світла на лівому березі Києва та області планують стабілізувати до 1 січня – глава енергопрограм УІМ

Енергетики прогнозують стабільні графіки електропостачання на лівому березі Києва та в області з 31 грудня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на лівому березі Київ вже третій день поспіль діють екстрені відключення електроенергії. Мова йде про Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони. Енергетики планують вийти на стабільні графіки електропостачання на лівому березі Києва, а також у Бориспільському та Броварському районах 31 грудня – 1 січня. Відновлення електропостачання у Вишгороді очікується до кінця дня 30 грудня. Про це повідомив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, на лівому березі столиці, у Бориспільському та Броварському районах наразі тривають екстрені відключення через значні пошкодження обладнання. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи з метою переходу на стабільні графіки електропостачання наприкінці року.

Прокіп зазначив, що темпи робіт залежать від частоти та тривалості повітряних тривог, під час яких ремонтні роботи змушені зупинятися.

Найскладніша ситуація, за його словами, залишається у Вишгороді, де без електропостачання третю добу перебувають близько 9 тисяч споживачів. Ремонтні бригади працюють безперервно, і відновлення подачі світла прогнозують до кінця 30 грудня.

Він також наголосив, що атака РФ на Київ та Київську область 27 грудня була спрямована на виведення з ладу енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів пошкоджено теплоелектроцентралі, трансформатори та магістральні лінії.

«Ворог вперше масовано використав на Київщині ракети зі шрапнеллю. Дрібні уламки посікли метал і захист обладнання, що створило значно більше пошкоджень, ніж просто вибухова хвиля. У перші години без світла опинилися понад 1,1 млн абонентів: 770 тис. У Києві та тис. В області. Неймовірними зусиллями енергетиків за 24 години було знайдено технічну можливість відновити електропостачання для білшості споживачів», – пояснив представник УІМ.

