Графики света на левом берегу Киева и области планируют стабилизировать до 1 января – глава энергопрограмм УИМ

Энергетики прогнозируют стабильные графики электроснабжения на левом берегу Киева и в области с 31 декабря.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на левом берегу Киева уже третий день подряд действуют экстренные отключения электроэнергии. Речь идет о Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. Энергетики планируют выйти на стабильные графики электроснабжения на левом берегу Киева, а также в Бориспольском и Броварском районах 31 декабря – 1 января. Восстановление электроснабжения в Вышгороде ожидается до конца дня 30 декабря. Об этом сообщил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, на левом берегу столицы, в Бориспольском и Броварском районах в настоящее время продолжаются экстренные отключения из-за значительных повреждений оборудования. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы с целью перехода на стабильные графики электроснабжения в конце года.

Прокип отметил, что темпы работ зависят от частоты и продолжительности воздушных тревог, во время которых ремонтные работы вынуждены останавливаться.

Самая сложная ситуация, по его словам, остается в Вышгороде, где без электроснабжения третью сутки находятся около 9 тысяч потребителей. Ремонтные бригады работают непрерывно, и восстановление подачи света прогнозируют до конца 30 декабря.

Он также подчеркнул, что атака РФ на Киев и Киевскую область 27 декабря была направлена на вывод из строя энергетической инфраструктуры. В результате ударов повреждены теплоэлектроцентрали, трансформаторы и магистральные линии.

«Враг впервые массированно использовал в Киевской области ракеты со шрапнелью. Мелкие осколки порезали металл и защиту оборудования, что создало гораздо больше повреждений, чем просто взрывная волна. В первые часы без света оказались более 1,1 млн абонентов: 770 тыс. в Киеве и тыс. в области. Невероятными усилиями энергетиков за 24 часа была найдена техническая возможность восстановить электроснабжение для большинства потребителей», – пояснил представитель УИМ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.